Lukijalta: Maalämpöön siirrytään meillä surutta, sähkön kulutus lisääntyy ja lämmön tuotanto vähenee – "Tulee ikävä KTM:n energiaosastoa"

Lari Lievonen

Ongelma on sähkön hinta, jota nostaa talvikauden suuri kulutushuippu. Huipun aiheuttaa sähkön käyttö lämmitykseen, kirjoittaa Reijo Alander mielipidekirjoituksessaan.

Energian hinnannousu puhuttaa. Täällä maalla tilanne on kohtuullinen, koska 140 neliön suuruisen rivitaloasunnon lämpökustannus on noin 930 euroa vuodessa. Energia on teollisuuden sivuvirroilla ja metsähakkuutähteellä tuotettua CHP-lämpöä.

Ongelma on sähkön hinta, jota nostaa talvikauden suuri kulutushuippu. Huipun aiheuttaa sähkön käyttö lämmitykseen.

Maamme sähkön keskiteho on noin 10 GW. (1 000 000 kW) Tuo teho on tuotettavissa talvikautena omavaraisesti uusiutuvilla, jos toimeen tartutaan. Tuonnin varaan en luottaisi, onhan siitä 1,4 GW venäläistä fossiililauhdetuotantoa.

Meillä siirrytään surutta kaukolämmöstä maalämpöön. Se aiheuttaa sähkön kulutuksen lisääntymisen kolmasosalla ja vastaavasti lämmön tuotannon vähentymistä kahdella kolmasosalla. Eli yksi yksikkö siirtyy tuotannosta kulutuksen puolelle.

Mitä kuluttajat voisivat tehdä asian hyväksi?

Sähkön myyntihinnoittelussa tulee siirtyä Nordpool-hinnoitteluun. Tällöin sähkön myyntihinta määräytyy joka 15. minuutti sen hetkisen hinnan mukaan. Korkean sähkön hinnan aikana kuluttaja voi polttaa polttopuita, pellettiä, vetyä, bio- ja LNG -kaasua, bio­öljyä sekä paljon muuta, joiden prosesseja ei ole vielä sovellettu käytäntöön. Puun poltto on vahva suositus, IPCC:n luokituksen mukaan se on uusiutuva hiilineutraali polttoaine.

Huhti–lokakuun välisenä aikana on sähköä tarjolla yllin kyllin ja lämmityksen kulutus on kohtuullista. Tuona aikana sähköön perustuvat lämmitysmuodot ovat ok.

Marras–maaliskuun välisenä aikana sähkön kulutus tulisi rajoittaa 10 GW tehoon, sen me pystymme jotenkin tuottamaan uusiutuvilla energioilla. Huipputeho tulee silloin tuottaa jollakin muulla energialla kuin sähköllä.

Kuluttajat ovat huolissaan energian hinnan noususta. Siihen tulee reagoida rakentamalla kansallisesti järkeviä hybridejä, joiden ohjaus on toteutettavissa edullisella datan siirrolla.

Tulee ikävä KTM:n energiaosastoa, joka tuotti aikoinaan luotettavaa tietoa ja ohjeistusta. Nyt olemme markkinamiesten armoilla, jota tukee huuhaa- tutkimus ja mutu-tuntuma.

Reijo Alander

LVI-insinööri

Mänttä

