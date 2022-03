Saarikko: Hallitus ei vielä sopinut kuljetusalan tukitoimista

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan jakeluvelvoitteen uudelleen arvioinnista on erilaisia näkemyksiä ministeriöiden välillä.

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Saarikon mukaan nyt on löydettävä nopeasti vaikuttavia ratkaisuja.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoo, että hallituksen varautumisen työryhmä ei saanut vielä aikaan päätöstä siitä, miten kuljetusalan ongelmia pitäisi helpottaa. Saarikon mukaan jakeluvelvoitteen uudelleen arvioinnista on erilaisia näkemyksiä ministeriöiden välillä.

Velvoitteen pysyvä hylkääminen ei kuitenkaan ole esillä. Biokaasun tuotannon vahvistaminen voisi olla osa ratkaisua.

"Päätös ei ole helppo. Kaikki tietävät, että jotain pitää tehdä, jotta kuljetusalan ahdinko ja sitä kautta huoltovarmuus voidaan turvata."

Jakeluvelvoitteen väliaikaiseen alentamiseen liittyisi Saarikon mukaan se hyvä puoli, että se ei lisäisi julkisen talouden menoja.

Saarikon mukaan nyt on löydettävä nopeasti vaikuttavia ratkaisuja, jotka eivät vaaranna Suomen pyrkimystä eroon fossiilisesta energiasta.

"Me olemme oikealla uralla ja sitä on vain kiihdytettävä entistä kovempaan vauhtiin. Tästä on hallituksessa yksimielisyys. Aivan lähikuukausille tarvitaan kuitenkin akuutteja ratkaisuja, jotka perustuvat vielä fossiiliseen maailmaan niin, että mikään tuotannossamme ei pysähdy", Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan näköpiirissä ei ole nyt varmuutta siitä, milloin polttoaineiden hinnat maailmanmarkkinoilla kääntyvät laskuun.

Asia oli esillä varautumisen ministerityöryhmän kokouksessa tänä aamuna. Ryhmä kuuli myös tilannekatsaukset pankkisektorin ja elinkeinoelämän tilanteesta Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Varautumisen työryhmä päätti viime viikolla auttaa kotimaista maataloutta 300 miljoonan euron tukipaketilla huoltovarmuuden turvaamiseksi.