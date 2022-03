Turku haluaa irtautua Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta ja patistaa tekemään ratkaisun rakennusluvasta

"Kansainvälispoliittisen tilanteen kiristymisen vuoksi hankkeen toteutumiselle on muodostunut huomattavia epävarmuustekijöitä", tiedotteessa todetaan.

Turku haluaa irtautua Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta, mikäli hankkeen osakkaana tai laitetoimittajana on Rosatom tai muu venäläinen toimija, kertoo Turun kaupunki tiedotteessaan. Sen mukaan irtautumista esitetään Turun kaupunginhallitukselle, joka kokoontuu maanantaina.

Käytännössä asia koskee Turku Energiaa, joka omistaa 3,73 prosenttia Fennovoiman pääomistajasta Voimaosakeyhtiö SF:stä. Venäläisen Rosatomin suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima omistaa 34 prosenttia Fennovoimasta.

Esityksessä edellytetään, että Turku Energian tulisi ryhtyä kaikkiin sopimusten mahdollistamiin toimenpiteisiin hankkeeseen liittyvien taloudellisten ja juridisten riskien minimoimiseksi, jos hanke kariutuisi rakennusluvan epäämisen, laitostoimittajaan kohdistuneiden talouspakotteiden tai muiden painavien syiden seurauksena.

Turun kaupunki myös kiirehtii työ- ja elinkeinoministeriötä ja eduskuntaa ratkaisemaan hankkeen rakennuslupahakemuksen. Se ilmoittaa kantanaan, että luvan myöntämiselle ei ole olemassa edellytyksiä.

Päätösesitystä on kaupungin mukaan edeltänyt Turku Energialle tehty selvityspyyntö, jossa siltä on kysytty miten ja millä ehdoin irtautuminen on mahdollista, mitkä ovat Turku Energian velvoitteet, irtautumisen taloudelliset vaikutukset ja merkittävimmät juridiset riskit.