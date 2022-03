Kuluttajien talousluottamus romahti maaliskuussa – Odotukset Suomen taloudesta "äärisynkät", oma rahatilanne parantunut entiestään

"Kenties kuluttajien tunnelma on tarpeettoman synkkä Suomen talouden osalta sotauutisten keskellä", sanoo Hypon Juhana Brotherus.

Kriisien puhkeamiset ovat heijastuneet kuluttajien talousluottamukseen.

Kuluttajien luottamus on romahtanut maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin saldoluku on –10,5, kun se oli helmikuussa +0,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –1,7.

Kuluttajien luottamus on ollut vuodesta 1995 alkaneen mittaushistorian aikana heikommalla tasolla vain huhtikuussa 2020 ja vuoden 2008 lopulla.

Kuluttajien talousluottamukseen ovat vaikuttaneet kriisien puhkeamiset. Nyt on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, huhtikuussa 2020 alkoi koronakriisi ja vuoden 2008 lopulla finanssikriisi.

"Kuluttajien odotukset etenkin Suomen taloudesta ovat äärisynkät", kirjoittaa Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kommentissaan.

Arviot ovat synkät erityisesti Suomen talouskehityksen suhteen. Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkenivät maaliskuussa rajusti mutta säilyivät kuitenkin keskimääräisellä tasolla.

"Kenties kuluttajien tunnelma on tarpeettoman synkkä Suomen talouden osalta sotauutisten keskellä", Brotherus tuumii.

Kuluttajien arviot omasta taloustilanteestaan olivat keskiarvon tasolla. Kuluttajat pitivät omaa rahatilannettaan entistäkin parempana maaliskuussa. Työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien omalla kohdallaan kokema työttömyyden tai lomautuksen uhka supistui aavistuksen.

Maaliskuussa kuluttajilla oli myös asunnon osto- tai rakentamisaikeita seuraavan vuoden ajalle yhä huomattavan paljon.

Myös elinkeinoelämän luottamus on heikentynyt maaliskuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Luottamus talouteen on hiipunut kaikilla päätoimialoilla.

EK:n mukaan yritysten luottamuksen lasku ei kokonaisuutena ole läheskään samaa luokkaa kuin koronakriisin alussa, vaikka epävarmuus on hyvin suurta. Venäjän kauppaa käyville yrityksille tilanne on kuitenkin ollut hyvin vaikea.

"Yritykset ovat pystyneet jatkamaan liiketoimintojaan, mutta toimintaympäristö on muuttunut hyvin vaikeaksi kustannusten nousun ja materiaalien saatavuuden näkökulmasta", arvioi EK:n johtaja Sami Pakarinen tiedotteessa.

Luottamus pysyi laskusta huolimatta pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa. Sen sijaan vähittäiskaupassa luottamus putosi pitkäaikaisen keskiarvon alle.

"Vähittäiskaupassa luottamuksen alamäki jatkui varsin voimakkaana, jossa heijastuu varmasti kuluttajien kokema epävarmuus", Pakarinen sanoo.