Metalliromun hinta on lähtenyt roimaan nousuun – paikoin arvo on jopa kaksinkertaistunut

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sekoittanut globaaleja raaka-ainemarkkinoita.

Petteri Kivimäki

Retekon toimipisteellä Jyväskylässä kierrätetään monenlaista metalliromua, esimerkiksi käytöstä poistettuja autoja.

Metalliromun hinta on lähtenyt roimaan nousuun. Metalliromua ostavan Reteko Oy:n toimitusjohtaja Samuli Sirkkusen mukaan arvo on tietyin paikoin jopa kaksinkertaistunut puolen vuoden takaiseen hintatasoon verrattuna. Romusta saatu hinta vaihtelee voimakkaasti päivän ja romun laadun mukaan, mutta esimerkiksi viime torstaina rautaromun ostohinta oli Sirkkusen arvion perusteella noin 300 euroa tonnilta.

"Hinta on siitä alaspäin riippuen laaduista. Ruostumattomat teräkset ja alumiinit ovat tällä hetkellä aika korkeissa kulutushinnoissa."

Sirkkusen mukaan kaikki metalliromu on kuitenkin nyt arvokasta, ja siitä hyvitetään poikkeuksetta. Esimerkiksi vanhat maatalouskoneet ja aurat tekevät hyvin kauppansa. Myös autojen akut ja katalysaattori ovat kierrätyskelpoista ja rahanarvoista tavaraa. Katalysaattorit sisältävät platinan, palladiumin ja rhodiumin kaltaisia arvometalleja.

Merkittävä syy arvonnousulle on Venäjän 24.2. aloittama hyökkäys Ukrainaan. Sekä Ukraina että Venäjä tuottavat paljon rautaa ja rautaromua, jota terästeollisuus on ostanut omiin tarpeisiinsa. Ukraina vei vuonna 2020 ulkomaille rautamalmia 4,27 miljardin dollarin ja raudan puolivalmisteita 3,03 miljardin dollarin edestä.

"Nyt kun hanat ovat kiinni sieltä, niin se täytyy korvata muualta."

Valtioista Turkki on Sirkkusen mukaan kova rautaromun ostaja, joka määrittelee paljon hintatasoa.

Jo ennen sodan syttymistä hinnat olivat olleet jo pitkään nousussa korona-aikana patoutuneen kysynnän ja osaksi myös hiilineutraalien toimintatapojen muutoksen vuoksi. Sirkkunen ei usko, että hinta tulee enää huomattavasti nousemaan tulevina kuukausina. Hän arvelee, että hintataso tulee pysymään korkealla 2–3 kuukauden ajan.

"Kyllä nyt on jo kuulunut sellaista viestiä, että katto on saavutettu. Nousu vaikeuttaa jo kulutusta niin pahasti, että se lähtee jo väkisinkin laskuun. Raaka-aineet vaikuttavat niin paljon valmistuotteiden hintoihin."

"Ylimääräisten laitteiden toimitusaika on nyt. Terästeollisuus tarvitsee tavaraa ja menekki on vielä ok, mutta ei tämä ikuisuuksiin kestä."

Myös Kuusakoski Oy:n hankintajohtaja Risto Grönlundin muistuttaa, että metalliromun hinta lähti jo viime vuonna kipuamaan tiettyjen raaka-aineiden osalta.

"Autojen sähköistyminen on vaikuttanut kuparin hintatasoihin ja myös teräksen hinta lähti viime vuona kohtalaisen voimakkaaseen nousuun, kun maailmalla oli paljon infrarakentamista."

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti kuitenkin kiistatta voimakkaan globaalin häiriön raaka-ainemarkkinoilla. Eurontarkkaa määrää nousulle ei Grönlund pysty hintojen heilahtelun takia antamaan.

"Rautaromun hinta on noussut normaalitilanteesta karkeasti arvioiden noin 100 euroa tonnilta. Voi olla vähän enemmänkin."

Varsinkin nikkelin hinta on Grönlundin mukaan kasvanut voimakkaimmin sodan syttymisen jälkeen. Myös primäärialumiinin hinta on noussut roimasti.

Kolikon kääntöpuolena Grönlund nostaa esille kustannustason voimakkaan nousun.

"Viime vuonna syksyllä energian hinnat lähtivät hyvinkin rajuun nousuun ja niiden kanssa oltiin vähän pulassakin."

Sodan myötä energiansaanti on entisestään vaikeutunut, ja logistiikkakustannukset ovat lähteneet käsistä viimeisen kuukauden aikana. Kun energia-, raaka-aine- ja logistiikkakustannukset ovat kaikki koholla, tulee se vääjäämättä näkymään myös lopputuotteiden hinnassa.

Grönlundin mukaan markkinat usein ylireagoivat häiriöiden iskiessä, ja hinnat tulevat jollakin aikavälillä taas tasoittumaan.

"Veikkaan kuitenkin, että kohtalaisen korkealla hintatasolla tullaan jatkamaan vielä aika pitkään. Kukaan ei tiedä kuinka pitkään Ukrainan tilanne on päällä, mitä siitä seuraa ja kuinka pitkään häiriöt tulevat markkinoilla jatkumaan."

Grönlundin mukaan nyt kannattaakin toimittaa kaikki kierrätettäväksi kelpaava metalliromu eteenpäin.

"On sinulla sitten vanhoja kuparikaapeleita, auroja tai työkoneita, niin kyllä nyt on ilman muuta oikea hetki viedä kaikki kierrätykseen."

"Kierrätysalan toimijana tosin sanon, että kaikki metalli kannattaa hinnasta riippumatta tuoda. Ei niitä kannata nurkissa seisottaa, vaan ne pitää saada kiertoon ja raaka-aineeksi. Se on meidän kaikkien etu."

Lue lisää:

Romumetallin hinta sai siivet: "Tilanne kääntyi lyhyessä ajassa päinvastoin, sillä nyt kaikki menee mitä saa"

Maisema siistiksi nurkka, läjä ja puska kerrallaan – näin kierrätät akut, koneet, pressut ja vanhat kemikaalit

Petteri Kivimäki Metalliromun hinta on paikoittain jopa kaksinkertaistunut verrattuna siihen mitä se oli puoli vuotta sitten. Petteri Kivimäki Kupariputket ovat arvokasta kierrätysmateriaali. Niistä saatava hinta on noussut entisestään viimeisen kuukauden aikana.

"Rautaromun hinta on noussut normaalitilanteesta karkeasti arvioiden noin 100 euroa."