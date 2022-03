Suomalaisten keskieläke pysyi viime vuonna lähes ennallaan – suurin sukupuolten railo vallitsee Kauniaisissa ja pienin Utsjoella, pienintä eläkettä saadaan Isojoella ja eniten eläkeläisiä on Etelä-Savossa

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Eläketurvakeskuksen mukaan sukupuolten välinen eläke-ero pysyi ennallaan edellisvuodesta.

Suomalaisten keskimääräinen eläke oli viime vuonna 1 784 euroa kuukaudessa, kertoo Eläketurvakeskus. Määrä on noin 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Eläketurvakeskuksen mukaan sukupuolten välinen eläke-ero pysyi ennallaan edellisvuodesta, ja naisten keskieläke (1 601 euroa) oli edelleen viidenneksen pienempi kuin miesten (2 006 euroa).

Sukupuolten välisiä eläke-eroja tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa myös alueittain. Ero korostuu etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa.

Suurin ero naisten ja miesten eläketason välillä on Kauniaisissa, jossa naisen eläke – 2 332 euroa kuussa – on vain noin puolet miehen eläkkeestä, joka on 4 320 euroa kuussa. Lisäksi ero korostuu Espoossa ja muutamissa kunnissa Ahvenanmaalla, Eläketurvakeskus kertoo.

Ansioerot näkyvät eläkkeissä vahvasti.

"Miehistä lähes 15 prosenttia sai yli 3 000 euron eläkettä, kun naisilla osuus jäi viiteen prosenttiin. Eläkkeen suuruus heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa", tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Vain Suomen pohjoisimmassa kunnassa, Utsjoella, miehet ja naiset saavat lähes yhtä suurta eläkettä, joka on noin 1 670 euroa kuussa.

Lisäksi yli puolessa Suomen kunnista naisten keskimääräinen eläke on 80–90 prosenttia miesten eläkkeestä, tilastopäällikkö Palotie-Heino toteaa.

Keskieläke kuvaa Suomessa asuvien työ- tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä. Osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat eivät kuulu Eläketurvakeskuksen mukaan tarkastelun piiriin. Mediaanieläke oli viime vuonna 1 559 euroa kuukaudessa.

Eläkkeensaajista 70 prosenttia sai alle 2 000 euron suuruista kuukausieläkettä, kun loput ylsivät summan yläpuolelle. Kolmasosa suomalaisista eläkkeensaajista ansaitsi alle 1 250 euroa kuukaudessa. Yli 3 000 euroa kuussa sai puolestaan yhdeksän prosenttia eläkkeensaajista.

Suomen suurimmat kuukausieläkkeet, keskimäärin 2 110 euroa, maksettiin maakunnista Uudellamaalla, Eläketurvakeskus kertoo. Pienimmät eläkkeet, keskimäärin 1 551 euroa kuussa, maksettiin Etelä-Pohjanmaalla.

Kuntatasolla Kauniaisissa asuvat saivat muuta Suomea ja myös muuta Uuttamaata parempaa eläkettä, keskimäärin 3 212 euron kuussa. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella, 1 312 euroa kuussa.

Yli puolessa Suomen kunnista eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia työikäisestä väestöstä. Joka viidennessä kunnassa osuus on yli puolet.

Yhteensä Suomessa eläkettä saa puolitoista miljoonaa henkilöä. Eläkeläisten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 12 prosenttia, 170 000:lla henkilöllä.

Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (45 prosenttia), toisena Kainuu (43 prosenttia) ja kolmantena Kymenlaakso (41 prosenttia). Uudellamaalla eläkeläisiä on poikkeuksellisesti vain 26 prosenttia, kun muissa Suomen kunnissa osuus on yli 30 prosenttia.

Suomessa työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin yhteensä 32,8 miljardia euroa viime vuonna. Työeläkkeiden osuus oli 30,3 miljardia ja Kelan maksamien eläkkeiden osuus 2,5 miljardia, kertoo Eläketurvakeskus.

Valtaosa (86 prosenttia) eläkkeistä maksettiin vanhuuseläkkeinä. Vanhuuseläkkeellä olevien keskieläke oli 1 867 euroa.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 186 000 henkilöä eli vajaa kuusi prosenttia Suomen työikäisestä väestöstä. Osuus laski Eläketurvakeskuksen mukaan hieman kaikissa maakunnissa vuodesta 2020, kun kymmenessä vuodessa työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on vähentynyt neljänneksen. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien keskieläke oli 1 169 euroa kuukaudessa.