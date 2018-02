Ilmajoen kunnanjohtaja Altiasta: Oleellista, että tuotanto säilyy Koskenkorvalla

Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski sanoo, että kunnan kannalta on oleellista, että Altian tuotanto jatkossakin säilyisi Ilmajoen Koskenkorvalla.

"Tietysti meidän harras toive on, jos myyntiin lähdetään, että sieltä löytyisi kotimainen ostaja ja että löytyisi piensijoittajillekin mahdollisuus laittaa pääomaa kiinni", Pirttikoski sanoo.

"Meille Ilmajoen kunnalle on oleellista että tehdastuotanto säilyisi täällä Ilmajoen Koskenkorvalla. Se on meillä suurin ja merkittävin teollisuusyritys ja sillä tavalla meidän lippulaivamme."

Pirttikoski toteaa, että kunnassa asiaan suhtaudutaan asiaan turvallisin mielin, koska Koskenkorva on brändätty tavattoman hyvin.

"Koskenkorva on tuote, joka tehdään eteläpohjalaisesta viljasta ja se tehdään Ilmajoen Koskenkorvan pohjaveteen Koskenkorvan kylässä. Kun täällä on tositarina taustalla ja todelliset raaka-aineet joilla se on sidottu paikkakuntaan, ollaan aika turvallisella mielellä tehtaan kohtalosta", Pirttikoski summaa.

Hän sanoo, että oma lukunsa on, jos ostaja haluaa tuhota brändin ja tuotteen.

"Mutta jos lähdetään siitä, että ostaja haluaa brändin ja tuotteen, silloin meillä ei ole suurta huolta. Tuotanto tulee jatkumaan Ilmajoen Koskenkorvalla."

Pirttikosken mukaan Ilmajoella ei ole vielä perehdytty osakeantiasiaan tarkemmin.

"Jossain vaiheessa, jos se on ajankohtainen, se mietitään erikseen. Tällä hetkellä ei ole valmiiksi mietitty kunnan osallistumista osakeantiin. Se on selvää, että tuonnempana tullaan ottamaan kantaa."

Pirttikoski haluaa korostaa Ilmajoen Koskenkorvalle sidotun brändin merkitystä.

"Elintarvikepuolella laajemminkin nykymarkkinointi perustuu aika pitkälti tarinoihin ja brändeihin. Tässä mielessä Koskenkorva on hyvin brändätty tuote."

PIrttikoski muistuttaa, että Altia on teollisella puolella merkittävin työllistäjä Ilmajoella. Tehdasalueella on myös A-Rehun tuotantoa, joka saa rehuihin ainesosia Koskenkorvan tislaamolta ja siinä on tällainen symbioosi.

Vuonna 2015 vuonna tehtiin selvitys Altian vaikutuksista maakunnan bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen.

"Altian kautta muodostuu suoraan ja välillisesti noin 300 työpaikkaa ja sen vaikutus Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuotteeseen on vajaan prosentin luokkaa. Se on merkittävä työllistäjä ja vaikuttaa merkittävästi aluetalouteen", Pirttikoski toteaa.