OP sulkee neljä konttoria Hämeessä – tilalle digiopastusta ja viikoittainen kyyti kaupunkiin

OP-ryhmään kuuluva Etelä-Hämeen Osuuspankki sulkee Hauhon, Iittalan, Rengon ja Hausjärven konttorinsa. Viimeinen aukiolopäivä on 25.5.2018.

Päätöksen taustalla on siirtyminen yhä voimakkaammin digitaaliseen asiointiin, kertoo toimitusjohtaja Mika Helin.

"Perusasiointi on siirtynyt erittäin pitkälti verkkoon. Se pitää sisällään koko ajan enemmän asioita. Esimerkiksi vuosi sitten lainoja ei vielä allekirjoitettu sähköisesti, nyt jo kaksi kolmasosaa."

Helin pitää muutosta "hämmästyttävän nopeana". Kassatapahtumien määrä on vähentynyt yli 10 prosenttia vuosittain.

Pehmentääkseen sulkemisten vaikutusta asiakkaille pankki alkaa tarjota kyytejä.

"Iäkkäillä ihmisillä, jotka asioivat perinteisin tavoin ja asuvat lähellä konttoreita, muutoksen haitta on varmasti suurin. Tarjoamme jokaiselta suljettavalta konttorilta viikoittaiset kuljetukset lähimpään konttoriin. Omistaja-asiakkaille kuljetus on maksuton."

Hauholta, Iittalasta ja Rengosta kyyti tarjotaan Hämeenlinnaan ja Hausjärven Oitista Riihimäelle.

Ennen sulkemisia pankki järjestää konttoreissa yhteensä kahdeksan tilaisuutta, joissa opastetaan sähköiseen asiointiin.

Pankki pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että käteisnostoautomaatit säilyisivät paikkakunnilla. Niiden kohtalosta päättää Automatia Oy.

Samalla kun perusasiointi automatisoituu, erityisosaamisen tarve on kasvanut, Helin korostaa. OP Etelä-Hämeellä on esimerkiksi kaksi maatalouteen keskittynyttä erityisasiantuntijaa. He käyvät tarvittaessa maatiloilla paikan päällä. Maatalousasiakkaita pelkät metsänomistajat poislukien pankilla on reilu 1 000.

"Maailma spesialisoituu sillä tavalla, että tämän tyyppisen osaamisen tarve kasvaa. On vaikea kuvitella, että teknologian kehitys veisi merkityksen ihmisten väliseltä kohtaamiselta."

Teknologia tosin mahdollistaa vaativampienkin keskustelujen käymisen verkon kautta. Helin pitää kohtaamistapaa asiakkaan valintana.

"Verkkoneuvottelu vai lähteä kyliltä ja kohdata naamatusten, se on asiakkaan valinta. En halua ajatella niin, että asiointia on pakko ajaa johonkin muottiin."

Ensi vuoden alussa OP Etelä-Häme arvioi henkilöstömääräkseen 125 nykyisen 138 sijaan. Seitsemän työsuhdetta loppuu tänä vuonna käytyjen yt-neuvottelujen päätteeksi.