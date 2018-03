"Hyvästit halpuutukselle – ruuan hinta kääntyy nousuun"

Ruuan hinta kääntyi tämän vuoden alussa 1,5 prosentin nousuun kolmen vuoden laskun jälkeen. "Hyvästit halpuutukselle – ruoka on nyt inflaation veturi pitkään", otsikoi Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen keskiviikkona kirjoituksensa Tieto&Trendit-julkaisussa.

"Elintarvikkeiden hinnat lähtivät nousuun tammikuussa ja se jatkui myös helmikuussa. Palkankorotusten ja maailmanmarkkinahintojen nousun takia hintojen nousu tulee jatkumaan pitkään ja halpuutukselle voidaan sanoa hyvästit", Lehtinen ennustaa.

Elintarvikkeiden hinnat alkoivat vuositasolla alentua huhtikuussa 2014 halpuutuksen myötä. Vuosina 2014–17 elintarvikkeiden hinnat laskivat 1–2 prosenttia vuodessa.

"Hintojen laskun taustalla oli valtaosaltaan maailmanmarkkinahintojen lasku ja vain osaksi kotimainen kilpailu."

Lehtisen mukaan kampanjan markkinoinnissa unohdettiin kertoa, että vuosina 2011–13 elintarvikkeiden hinnat nousivat vuosittain 5–6 prosenttia. Samalla mainostajilta unohtui se, että Venäjän asettamien tuontirajoitusten vuoksi vilja-, liha- ja maitotuotteiden ylitarjontatilanne laski tuottajahintoja koko Euroopassa.

Halpuutuksen takana olivat viljan, lihan, maidon ja rasvan hinnat. Liha- ja maitotuotteissa hintojen vuotuinen lasku oli enimmillään viisi prosenttia ja viljatuotteissa kolme prosenttia.

Vuoden 2018 alussa vilja- ja lihatuotteiden hinnat ovat olleet hieman alle prosentin nousussa.

Maitotuotteiden hintojen vuosinousu on ollut parin prosenttia eli selvästi yli yleisen inflaation.

Rasvojen hinnat ovat olleet nousussa jo toukokuusta 2017 lähtien voin maailmanmarkkinahinnan voimakkaan nousun vuoksi. Voin hinnan vuosinousu oli helmikuussa 22 prosenttia.

Sokeri- ja muiden ravintotuotteiden hintojen laskun takana oli vuonna 2017 makeisveron poistaminen, jonka seurauksena makeisten ja jäätelön hinnat laskivat selvästi alkuvuonna 2017. Näidenkin tuotteiden hinnat ovat kääntyneet nousuun tämän vuoden alussa.

Muissa pääryhmissä halpuutusta on Lehtisen mukaan vaikea todentaa. Kalatuotteissa on viime vuosina ollut suuria hintojen nousuja kansainvälisen tarjonnan ongelmien vuoksi. Kalatuotteet ovat ainoa ryhmä, jossa hintojen vuosimuutos on ollut tämän vuoden alussa laskussa.

Hedelmien ja vihannesten tukkuhinnat voivat muuttua parikin kertaa viikossa. "Kukaan ei pysty erottelemaan hinnoista halpuutuksen ja sesonkihintojen muutoksia ilman katteiden avointa paljastamista."

"Kallistumisen myötä ruoka siirtyy inflaation jarrumiehestä inflaation veturiksi."