Posti on kaukana, eikä kirjeposti kulje pääsiäisen takia – näin Verohallinto neuvoo toimimaan veroilmoituksen kanssa

Maaseudulla asuva vanhus lähestyi Maaseudun Tulevaisuuden toimitusta veroilmoitukseen liittyvällä postiongelmalla. Normaalipäivinä postimies ottaa häneltä lähtevän postin laatikosta postinkannon yhteydessä.

”Veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 3.4., joka on tiistai. Posti ei kulje tiistaisin. Ennen sitä on pääsiäistä, joten posti ei kulje perjantaina, eikä maanantaina. Miten pitäisi toimia, kun postiin on matkaa 20 kilometriä?”, hän pohtii.

Verohallinnon viestintäsuunnittelija Maija Kühn, miten tällaisessa tilanteessa pitäisi toimia?

"Tässä on kolme erilaista vaihtoehtoa. Yksi on meidän suosittelema vaihtoehto, eli se, että tekee veroilmoituksen verkossa. Sitten toinen on, että palauttaa sen riittävän ajoissa, tässä tapauksessa siis edellisen viikon torstaina. Palautusajalle voi myös hakea lisäaikaa. Siihen on olemassa vero.fi -osoitteessa lomake, jonka tässä tapauksessa voi myös pyytää meiltä puhelimitse soittamalla veroilmoituksessa olevaan puhelinnumeroon."

Kühn lisää, että veroilmoitus on toki mahdollista palauttaa myöhässä, jos myöhästymiseen on hyvä syy. Tällöin veroilmoituksen lisätiedot -kohtaan tulee lisätä syy, jonka vuoksi veroilmoituksen palauttaminen ajoissa ei ollut mahdollista. Näissä tapauksissa Verohallinto ottaa asiakkaaseen yhteyttä, jotta asia voidaan selvittää tarkemmin.

Mikäli veroilmoituksen palauttaa myöhässä, voi seurauksena kuitenkin olla veronkorotus. Verohallinto voi tällöin määrätä korkeintaan 150 euron veronkorotuksen.

Verohallinnon verkkosivuilla kerrotaan, että sähköisesti annetut tiedot katsotaan oikeaan aikaan annetuksi silloin, kun ne ovat saapuneet Verohallintoon veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen kello 24:00 ja lähettäjä on saanut kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Postitse annettu veroilmoitus on saapunut ajoissa, kun se on jätetty postiin määräajan kuluessa.