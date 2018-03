Naisten keskieläke oli viime vuonna satoja euroja miesten eläkettä pienempi – Vain Utsjoella naiset peittosivat miehet

Miehet saivat viime vuonna selvästi korkeampia eläkkeitä kuin naiset melkein kaikkialla Suomessa, ilmenee Eläketurvakeskuksen ja Kelan tänään julkistamista tiedoista.

Miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän.

Vain Utsjoella naiset saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin miehet.

Ero sukupuolten välillä oli suurin Kauniaisissa, jossa miesten keskimääräinen kokonaiseläke kuukaudessa oli liki 2 000 euroa korkeampi kuin naisten.

Miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli Kauniaisissa reilut 4 100 euroa kuussa ja naisten noin 2 125 euroa kuussa.

Helsingissä miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli yli 600 euroa korkeampi kuin naisten.

Miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli Helsingissä reilut 2 420 euroa kuussa ja naisten noin 1 800 euroa kuussa.

"Naisten eläkkeet painottuvat jakauman matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa", kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 656 euroa kuukaudessa eli runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella.

Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa on melkein 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa ihmistä.

Joka toisessa Suomen kunnassa yli 40 prosenttia asukkaista on eläkkeensaajia.

Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo, jossa eläkkeensaajia on 43 prosenttia asukkaista. Alhaisin eläkeläisten osuus väestöstä on Uudellamaalla.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on Suomessa noin 200 000 ihmistä.

"Meillä on kuntia, joissa työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on jopa kolminkertainen maan keskitasoon verrattuna. Kolme huolestuttavinta sijaitsee Pohjois-Savossa", Palotie-Heino kertoo.