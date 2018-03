Kreikkalaiset putket ja australialainen suunnittelija – Viron kaasuputken kotimaisuusaste jää puoleen

Kaasuputken rakentaminen Viroon vähentää Suomen energiariippuvuutta Venäjästä ja todennäköisesti alentaa jatkossa kaasun hintaa, kaasuputkiyhtiö Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit arvioi.

148 kilometriä pitkän putken sekä Inkoon kaasuaseman rakennustyöt ovat jo alkaneet, kaasua putkessa pitäisi virrata vuoden 2020 alusta lähtien. Putken rakentavat Suomen valtion omistama Baltic Connector sekä Viron Elering.

Kokonaiskustannukset ovat 250 miljoonaa euroa. EU rahoittaa summasta kolme neljännestä eli 187,5 miljoonaa ja Suomen valtio 30 miljoonaa euroa.

Suomi on ollut tähän mennessä täysin Venäjältä tulevan kaasun varassa. Uusi putki vapauttaa markkinat, ja kun Liettuan ja Puolan välinen putkiosuus avautuu 2021, yhteys on auki Keski-Eurooppaan ja Britanniaan asti.

"Putkella on suuret vaikutukset kaasumarkkinoihin Suomessa", Balticconnectorin hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä sanoo.

"Kaasukilpailu vapautuu. Kaasua tuotetaan ja käytetään monissa eri paikoissa ja eri ehdoin."

Verkkoon voidaan tuottaa myös biokaasua. Härmälä sekä Plit uskovat, että Suomella on hyvät mahdollisuudet biokaasun vientiin tulevaisuudessa.

Putkien rakentaminen lisää kilpailua. Muualla Euroopassa kilpailu on Plitin mukaan alentanut kaasun hintaa, ja hän uskoo, että niin tapahtuu Suomessakin.

"Kun Liettuaan avautui pari vuotta sitten kaasuterminaali, hinta aleni saman tien. Samoin tapahtui, kun Englannin ja Hollannin välinen yhteys avautui, hinta aleni molemmissa maissa."

Suomessa on nykyisin Plitin mukaan kalliimpaa kaasua kuin Baltiassa, mikä johtuu kilpailun puutteesta. Suomessa on ollut Gasumin monopoli, kaasu on ostettu venäläiseltä valtion kaasujätiltä Gazpromilta.

Nyt kaasumarkkinoita avataan, ja uudessa laissa Gasumin siirto- ja myyntitoiminnot eriytetään.

Liettuassa Gazprom pudotti kaasun hintaa, kun kilpailu avautui. "Nähtäväksi jää, tapahtuuko sama Suomessa", Plit aprikoi.

"Koska kaasu on nyt Baltiassa halvempaa, sen pohjalta voisi arvioida, että kaasu kulkisi ainakin aluksi putkessa Baltiasta Suomen suuntaan. Jatkossa tilanne voi muuttua markkinoiden ja esimerkiksi lng-tarjonnan mukaan", Plit arvioi.

Kaasun hinnoitteluun vaikuttaa vahvasti myös nesteytetty maakaasu eli lng. Pieniä lng-laivalastieriä myydään spot-markkinoilla joustavasti ja halvalla.

"Spot-markkinat ovat nousseet merkittäväksi tekijäksi, perinteiset 20 vuoden sopimukset eivät enää hallitse markkinoita", Plit kertoo.

Suomi pääsee lng-markkinoille heti Viron-putken valmistuttua Liettuan Klaipedan kautta, jossa nesteytettyä maakaasua puretaan laivoista putkiverkkoon. Myös Suomeen on rakennettu lng:lle sopivia satamia.

Kaasun ja kivihiilen verotuksesta käydään keskustelua, ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on esittänyt mahdollista kaasun ja hiilen verosuhteiden muuttamista, jotta kivihiilestä pystyttäisiin luopumaan mahdollisimman pian.

Plitin mukaan olisi järkevää korvata kaasulla hiiltä ja turvetta lämmön tuotannossa, mikä alentaisi Suomen päästöjä.

"Putken rakentaminen on edennyt hyvin aikataulussaan ja myös kustannukset ovat pysyneet raameissa", Plit kertoo.

Suomalaisten ja virolaisten yhteisosuudeksi hankkeesta Plit arvioi puolet, sen tarkemmin kotimaisuusastetta ei ole arvioitu.

"Suomessa ei ole sellaista erikoisosaamista, mitä mereen laskettavien kaasuputkien asennustyössä tarvitaan."

Varsinaista putkien rakentamisosaamista on, sillä Itämereen laskettavan Nord Stream II:n kaasuputket betonipinnoitetaan Kotkassa, jossa Wascolla on liki 300 työntekijää.

Balticconnectorin putket on tilattu kreikkalaiselta Corinth Pipeworks-yhtiöltä. Meriputken suunnittelun tekee australialaisyhtiö SEA ja maaputken itävaltalaisen ILF:n puolalaistytäryhtiö. Meriasennusta ei ole vielä tilattu.

Neste Jacobs tukee maaputken ja kompressoriaseman sekä Ramboll meriputken rakentamista.

Parhaillaan Inkoon kaasuaseman maa- ja perustamistöitä tekee tuusulalainen Louhintahiekka. Kompressorin toimittaa amerikkalaisen GE-yhtiön Thermodyn. Maaputkea aletaan asentaa ensi kesänä.

Kaasuputken maa-alueen hankinta ja lunastus maanomistajilta sujuivat Plitin mukaan hyvin, valituksia lunastuslupapäätöksiin ei tullut. Maaputki kulkee Suomessa Siuntiosta Inkooseen 21 kilometrin matkan noin metrin syvyydessä maan sisällä.