Lohtajalainen perheyritys surffaa lähiruokabuumin aallonharjalla: ”Miedot maut maittavat yleensä parhaiten suomalaisissa suissa"

Perheyritys Jukkola on valmistanut maitotuotteita lähimaidosta Kokkolan Lohtajalla jo vuodesta 1991.

”1990-luvun vaihteessa puhuttiin paljon voivuorista ja ylituotannosta. Silloin vetovuorossa olleet vanhempamme halusivat tehdä maidosta korkeamman jalostusasteen tuotteita”, juustomestari Janne Jukkola kertoo.

Yrityksen perinteisin tuote, leipäjuusto, vakiintui pian Jukkolan valikoimaan.

”Koko yrityshän aikoinaan perustettiin käytännössä leipäjuuston ympärille”, maitotilallinen ja Jukkolan hallituksen jäsen Jussi Jukkola painottaa.

Veljesten Jannen ja Jussin ohella Jukkolan komennossa on tätä nykyä edellisten serkku Eveliina Jukkola, joka toimii yrityksen myyntijohtajana.

”2010-luvun alkupuolella kävi selväksi, että vanhempi sukupolvi on pikku hiljaa väistymässä”, hän kertoo.

”Me serkukset löimme päämme yhteen ja päätimme, että Jukkolan suku valmistaa maitotuotteita jatkossakin täällä Lohtajan meijerin tiloissa”, Eveliina taustoittaa.

Eveliinan, Jannen ja Jussin lisäksi Jukkolan nykyisessä hallituksessa vaikuttavat toimitusjohtaja Veli-Matti Jukkola sekä hallituksen jäsen Joonas Jukkola, jotka vastaavat maidonjalostusyrityksen insinööri­puolen suunnittelusta ja tuotantolaitteista.

Vanhemmasta polvesta mukana on hallintojohtaja Paula Jukkola.

Kun yrityksen sukupolvenvaihdos tehtiin 2014, mullistui toiminta kerralla.

”Käytännössä vain yritystoiminnan perustana alusta asti ollut leipäjuusto säilyi valikoimassa. Muuten kaikki rakenteet myllättiin uusiksi, olipa kyse sitten logosta, brändistä, ilmeestä, tuotteista, liiketoimintasuunnitelmasta tai käytössä olevista laitteista”, Jussi Jukkola sanoo.

2000-luvun alkuvuosista lähtien Jukkola oli vakiintunut tuottamaan Pirkka-leipäjuuston kaltaisia tuotteita oman brändin ohessa.

”Se oli siihen aikaan hyvä ja toimiva juttu, mutta 2010-luvun alkuvuosina lähiruokabuumi alkoi nousta joka puolella. Halusimme päästä trendin aallonharjalle”, Eveliina Jukkola avaa.

Yritystoiminnan volyymi ajettiin aluksi tarkoituksella alas.

”Lähdimme rakentamaan uudenlaista yritystä, ja pikkuhiljaa olemme päässeet nauttimaan niistä hedelmistä, joita silloin neljä vuotta sitten tehdyt ratkaisut ovat alkaneet kantaa”, Jussi Jukkola pohtii.

Jukkolan tavoitteena on jatkossa kasvattaa niin yritystoimintaansa kuin tuotevalikoimaansa.

”Luomme itse uusia tuotteita, joita testaamme Reko-lähiruokapiirissä. Tuotteita monesti pallotellaan useita kertoja edes taas ja niihin tehdään pientä hienosäätöä, kunnes maku on sellainen, että ne saatetaan laskea markkinoille”, juustomestari Janne Jukkola sanoo.

Nykyisessä valikoimassa olevat juustot ja jugurtit ovat maultaan mietoja.

”Miedot maut maittavat yleensä parhaiten suomalaisissa suissa. Jatkossa lanseeraamme markkinoille kuitenkin myös esimerkiksi väkevämpiä juustoja”, juustomestari kertoo.

Kaikki Jukkolan tuotteissa käytettävä maito on peräisin lähialueen maitotiloilta.

”Meillä on paloa paitsi yritystoiminnan kehittämiseen, myös oman kotiseutumme elävöittämiseen. Tässä yrityksessä löytyy monenlaista osaamista, joka nyt sitoutuu tänne Lohtajalle, jonne Jukkolan suku perusti maatilan jo 1775”, Jussi Jukkola maalailee.

Janne Jukkolan mukaan Lohtajan sijainti lähellä Kokkolaa ja kasitien kupeessa on suotuisa.

”Emme koe olevamme mitenkään syrjässä, vaikka olemmekin täällä kaukana Tampereen pohjoispuolella. Pohjalaismaakunnissa on vahva maitosektori, joka on kaiken toimintamme perusta. Lisäksi perusinfra on täällä hyvässä kunnossa.”