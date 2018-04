Liki 20 000 suomalaisen tiedot saattoivat päätyä luvatta Cambridge Analyticalle

Yhtiötä edustava Peter Münster kertoi sähköpostitse STT:lle, että yhtiölle on voinut päätyä 19 693 henkilön tiedot.

Facebook kertoi eilen, että jopa 87 miljoonan yhteisöpalvelun käyttäjän tiedot annettiin luvattomastiyhtiölle. Aiempi arvio oli huomattavasti alempi, noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoo olevansa paras ihminen johtamaan yhtiötä virheistä huolimatta, kertoo uutistoimisto AFP.

Facebookin teknologiapomo Mike Schroepfer sanoi eilen julkilausumassa, että annetut tiedot olivat enimmäkseen yhdysvaltalaisten käyttäjien tietoja.

Yhtiö on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska analytiikkayhtiö Cambridge Analytica käytti hyväkseen Facebookin käyttäjien tietoja. Cambridge Analytica oli mukana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa.

"Mielestäni elämä on virheistä oppimista ja sen selvittämistä, kuinka siirtyä eteenpäin", Zuckerberg sanoi toimittajille.

"Kun rakennat jotain sellaista kuten Facebook, mikä on ennennäkemätöntä maailmassa, on olemassa asioita, jotka tulet sotkemaan... Mielestäni ihmisten pitäisi pitää meitä vastuullisina siitä, että opimme virheistämme."

Zuckerberg sanoi myös olevansa melko varma, ettei luku nouse 87 miljoonasta käyttäjästä enää ylöspäin.

"Luku voi olla pienempikin", hän sanoi.

Cambridge Analytica puolestaan on toistanut väitteensä, ettei se käyttänyt Facebookin tietoja vuoden 2016 vaaleissa.

Facebookin teknologiapomo Schroepfer kertoi lisäksi, että Facebook ottaa uudet yksityisyysasetukset käyttöön seuraavaan maanantaihin mennessä.

"Osana prosessia kerromme myös ihmisille, jos heidän tietojaan on mahdollisesti jaettu Cambridge Analyticalle", hän sanoi tiedotteessa.

Facebook sanoi myös, että palvelun uudet ehdot antavat selkeämmin tietoa tietojen keräämisesta ja jakamisesta.

Yhdysvalloissa kuluttajansuojaviranomainen FTC on avannut tutkinnan Facebookin käyttäjädatan käytöstä. Facebook on kertonut itsekin palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärin käytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty.

Zuckerberg on lupautunut todistamaan Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Edustajainhuoneen komitean mukaan Zuckerberg saapuu kuultavaksi 11. huhtikuuta.