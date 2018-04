Sijoittajat pettyivät terveys- ja hoiva-alan yrityksiin – "Tuloksesta suuri osa valunut kunnille"

Sote-uudistuksen viivästyminen on johtanut siihen, että terveys- ja hoitoalan yritykset ovat menettäneet hohtoaan sijoituskohteina. Alan suuryrityksistä pörssissä ovat Terveystalo ja Pihlajalinna.

Pihlajalinnan pörssikurssi on laskenut viime kesän lähes 18 eurosta 13 euron tasolle, vaikka pörssin yleislinja on ollut nouseva. Terveystalo listautui vasta viime syksynä. Yhtiön osakkeen kurssi on hieman alempana kuin listautumisannin yhteydessä.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Petri Kajaani arvioi syyksi sen, että pari vuotta sitten yritysten ennakoitiin kasvavan nopeammin kuin on tapahtunut.

"Siinä saattoi olla jonkinlaista euforiaa, kun yhtiöt tulivat listalle (pörssiin)", Kajaani kertoo.

Kajaanin mukaan osakekurssin laskua edesauttavat myös kuntien kanssa perustetut yhteisyritykset, joiden voitoista noin puolet kuu "luu kuntaomistajille. Pihlajalinnan tapauksessa liiketoiminta yksityisellä puolella on menestynyt heikommin kuin liiketoiminta yhdessä julkisen sektorin kanssa.

"Tämä on johtanut siihen, että konsernin tuloksesta suuri osa on valunut kunnille. Pörssiyhtiön osakkeenomistajat ovat jääneet vähän kuin nuolemaan näppejään", Kajaani kärjistää.

Sosiaali- ja terveysalan uudistuksen kompuroinnin suurin ongelma alan toimijoiden kannalta on epätietoisuus, sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen. Epätietoisuus koskee niin alan yrityksiä kuin kuntia ja kaupunkeja.

"Kukaan ei uskalla satsata kehittämiseen, koska kaikki odottavat sote-ratkaisua", Närhinen arvioi.

Hänen mukaansa sote-ratkaisulla on suuri merkitys sille, minkälaisia innovaatioita ja palvelukokonaisuuksia lähdetään rakentamaan.

"Jos painotus on sen näköinen kuin uumoillaan, niin silloin perusterveydenhuolto tulee saamaan paljon panoksia", Närhinen sanoo.