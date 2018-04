Muoviteollisuus: Muoveista luopuminen vahingoittaisi ihmisiä ja ympäristöä

Muoviteollisuus on herännyt siihen, että muovista on tullut osalle kuluttajista liki kirosana. Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä nostaa esiin muovin hyödyllisiä puolia.

"Se takaa ruuan säilymisen maataloudesta kaupan kautta kotiin sekä varmistaa sähkön, lämmön, tiedonsiirron ja puhtaan veden. Terveydenhuollossa ja turvallisuudessa on lukuisia käyttökohteita, jotka edellyttävät ominaisuuksia, joita vain muoveilla pystytään toteuttamaan."

Kärhän mukaan useissa elinkaarianalyyseissä on osoitettu, että tietyissä tuoteryhmissä muovit tuottavat pienimmät kokonaisympäristövaikutukset. Positiiviset vaikutukset syntyvät muun muassa raaka-aineiden ja energian säästönä sekä hävikin ja energiatarpeen pienenemisenä jakelussa ja liikenteessä.

"Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta ei ole perusteltua lopettaa muovien käyttöä. Sen sijaan roskaamista on vähennettävä ja muovien kierrättämistä lisättävä. Muoveissa vastuullisuus tarkoittaa materiaalitehokkaita ratkaisuja sekä selkeään tarpeeseen ja pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltuja tuotteita sekä uusia ratkaisuja", Kärhä listaa.

Hän kertoo, että suomalainen muoviteollisuus on huolissaan muovien aiheuttamista globaaleista ympäristöongelmista.

"Keskustelussa pitää muistaa, että roskaantuminen ei ole seuraus itse materiaalista ja että roskaantumisen ehkäisemiseksi on paljonkin tehtävissä. Meriin päätyy jätettä erityisesti kehittymättömien maiden puutteellisen jätehuollon vuoksi. Roskaa on myös Suomen luonnossa ja siinä meillä on itse kullakin vastuumme."

Julkisessa keskustelussa on vaadittu kertakäyttöisistä muovipakkauksista luopumista.

"Kertakäyttöisyydestä puhuttaessa olisi hyvä käsittää, että useissa kohteissa, kuten elintarvikkeissa ja terveydenhuollossa, tuotetta on turvallista ja sallittua käyttää vain kerran, mutta tuotteen materiaali voidaan kierrättää."

Suomessa markkinoille saatettavista muovipakkauksista kierrätetään 27,5 prosenttia. Määrä ylittää EU:n asettaman tavoitteen. Valtaosa muoviroskasta poltetaan energiaksi sekajätteen mukana.