Teknologiateollisuuteen vaihtava Minna Helle sovittelijan työstä: "Antoisaa, yksinäistä ja raskasta"

Kesken nelivuotisen valtakunnansovittelijakautensa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi siirtyvä Minna Helle avaa ajatuksiaan ja perustelee lähtöään valtakunnansovittelijan postilta Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi julkaisullaan yhteisöpalvelu LinkedInissä.

"Nelivuotinen virkakauteni on kohta loppumassa. Olen päättänyt jättää työni valtakunnansovittelijana ja siirtyä kohti uusia haasteita."

Valtakunnansovittelijan työssä hän kertoo oppineensa enemmän kuin missään aiemmassa työssään, mutta työssä on ollut myös hankaluutensa:

"Valtakunnansovittelijan työ on ollut antoisaa, vaikka toisinaan myös yksinäistä ja raskasta. Uuden kehittäminen on jäänyt vähiin, kun olen siirtynyt konfliktista toiseen. Parhaat ratkaisut syntyvät muualla, ja haluan jatkossa olla tekemässä niitä."

Helle kertoo jättävänsä sovittelijan työt Helsingin Bulevardilla välittömästi.

"Sovittelija-instituution puolueettomuutta on suojattava. Kun päätökset on tehty, on parempi että irtisanoudun välittömästi. Alle viisi vuotta virassa olleiden virkamiesten irtisanoutumisaika on vain kaksi viikkoa."

Helle kertoo aloittavansa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajana kesäkuun alussa. Nykyinen työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen luopuu työmarkkinajohtajan tehtävästä kesäkuun alussa. Hän jatkaa Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana kesäkuun loppuun asti.

"Kun Teknologiateollisuudesta oltiin minuun yhteydessä, oli pakko pysähtyä miettimään. Tällaisia paikkoja on auki erittäin harvoin. Päätös oli nyt tehtävä", Helle perustelee vaihdostaan.

Helle perustelee myös, miksi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan tehtävä häntä houkutteli:

"Teknologiateollisuus on linjannut strategiseksi tavoitteekseen Suomen edun edistämisen. Linjaus on mullistava: ei katsota pelkästään oman alan parasta, vaan laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan etua."

Sovittelija on auttanut liittokierroksen työehtosopimusriitojen ratkaisuissa yksi toisensa jälkeen. Rakennusalan työriita on vielä vailla ratkaisua, ja lakonuhka sekä työantajan ilmoittama työsulun uhka ovat päällä.

"Riita on vaikea, mutta teknisesti yksinkertainen. Sovittelusta ei ole ollut siihen toistaiseksi apua, eikä tällä hetkellä ole sovittu uusia sovittelutapaamisia. Osapuolet neuvottelevat keskenään. Riita siirtyy nyt joka tapauksessa toisen sovittelijan hoidettavaksi, eikä katkoksia tule."

Valtakunnansovittelijalla on sijainen, sovittelija Jukka Ahtela, ja sivutoimisia sovittelijoita on muitakin. Liittokierros on juuri lopuillaan ja Helle uskoo, että edessä on rauhallinen aika.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää valtakunnansovittelijan viran täyttämisestä.

Ennen valtakunnansovittelijan virkaa Helle työskenteli Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n edunvalvontajohtajana vuosina 2013–2014.

Koulutukseltaan Minna Helle on oikeustieteen kandidaatti ja hän on urallaan työskennellyt Suomen Journalistiliitossa, Akavassa, Tehyssä ja Telassa – edunvalvonnassa, lakimiehenä, neuvottelupäällikkönä ja työehtoasiamiehenä.

Valtakunnansovittelijana Minna Helteen on työmarkkinoilla katsottu soveltaneen niin sanotun "Suomen mallin" mukaista palkkalinjaa, jota erityisesti Teknologiateollisuus merkittävänä vientiliittona on ajanut. Sovittelulla saavutetut palkkaratkaisut ovat noudattaneet kutakuinkin samaa linjaa.

Ajaltaan noin kaksivuotiset palkkaratkaisut työehtosopimus työehtosopimukselta ovat noudattaneet 3,2 prosentin korotuksia – tasolla, jolla juuri Teknologiateollisuus ja Metalliliitto, nykyinen Teollisuusliitto, syksyllä avasi palkkakierroksen.

Nyt Helle siirtyy työnantajaetujärjestö Teknologiateollisuuden avainpaikalle, työmarkkinajohtajaksi.