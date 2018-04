Koneviesti: Maarakennusala vetää väkeä – opiskelijoita kysellään kesän työmaille jo helmikuussa

Gradian Lievestuoreen maarakennusalan koulutuspäällikkö Pasi Räty on tyytyväinen alalla vallitsevaan työtilanteeseen. Moottoritietyömaat ja mittavat rakennusinvestoinnit Keski-Suomessa vaativat konekuskeja. Suuret infrahankkeet ovatkin johtaneet siihen, että yrittäjät ovat alkaneet jo helmikuussa kysellä opiskelijoita kesän työmaille.

Gradian Lievestuoreen koulutusyksikkö on toiminut 1990-luvun alusta, vajaa 30 kilometriä Jyväskylän länsipuolella aivan 9-tien tuntumassa. Aikuisopiston logistiikka-ala yhdistyi vuoden vaihteessa ammattiopiston logistiikka-alan kanssa ja on nyt varsin suuri kokonaisuus. Oppilaitos toimii kuntayhtymän tontilla, mutta Laukaan kunnalta on lisäksi vuokrattuna 12 hehtaarin harjoittelukenttä. Oppilastyönä lähialueelle on tehty muun muassa motocross- ja mikroautorata. Työn alla on korkea meluvalli lähiseudulta tulevasta ylijäämämaasta.

Pasi Räty sanoo, että oppilaitoksen koneita on vaihdettu ”kaksi pois – yksi tilalle” -menetelmällä. Vanhimmasta päästä koneista on myyty kaksi ja tilalle hankittu yksi uudehko kone. Lähes joka vuosi oppilaitokselle hankitaan alan viimeisintä tekniikkaa edustavia uusia koneitakin. Tiukassa taloustilanteessa oppilaitoksessa ollaan mietitty konemäärän supistamista ja keskittymistä vain tiettyihin konetyyppeihin. Mutta tämä ratkaisu ei ole opiskelijoiden kannalta toivottava.

Kun rahoitus vähenee todella voimakkaasti ja samaan aikaan maarakennusalan opetukseen tulee lisää sisältöä pakollisiksi muuttuneiden vieraiden kielten, kulttuurien tuntemuksen ja työelämätaitojen opiskelujen myötä, niin suuntaus ei ammattiosaamisen mielessä tosiaankaan ole kovinkaan suotuisa.

”Kaikista uhkakuvista huolimatta tilanne on siinä mielessä valoisa, että olemme tähän asti saaneet kaikki kurssi suhteellisen helposti täyteen hyvällä opiskelija-aineksella. Toinen myönteinen asia on se, että valmistuneet maarakennuskoneen kuljettajat ovat saaneet oman alan työtä”, Pasi Räty summaa.

Lue koko juttu Koneviestistä:

Maarakennusalalla riittää työtä