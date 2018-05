Nelosoluiden salkkukauppa saa yhä odottaa

Carlsberg-konserniin kuuluvan Sinebrychoffin mukaan uusi alkoholilaki on näkynyt ennemmin juomavalikoiman laajenemisena kuin kauppojen hintakampanjoina.

Vuoden vaihteessa portaittain voimaan tullut alkoholilain uudistus teki mahdolliseksi myydä esimerkiksi ruokakaupoissa enimmillään 5,5 tilavuusprosentin alkoholijuomia.

"Vahvat oluet ovat jääneet kaupan arvion mukaan 5–10 prosentin markkinaosuustasolle oluiden myynnistä ruokakaupoissa. Siirtymä on ollut hallittu, kansanterveydellisestikin. On tullut uusia makuja, olutkulttuuri on kehittynyt", arvioi alkoholilain uudistuksen vaikutuksia Sinebrychoffilla viestintäpäällikkö Timo Mikkola.

Sinebrychoffilla ei toistaiseksi ole ollut käynnissä vahvojen oluiden kampanjoita kaupan kanssa.

Kuluttajan silmin panimoiden ja kaupan mahdolliset myyntikampanjat ovat olleet suhteellisen näkymättömissä, jos niitä on ollut.

"Salkkukauppa (24 tölkin pakkaukset) ei ole käynnistynyt nelosoluissa", Mikkola kertoo.

Oluiden maistelukulttuuri on hänen mukaansa Suomessakin lisääntynyt. Carlsberg-konserniin kuuluva Sinebrychoff toi maaliskuussa markkinoille Karhun vahvan ruis-ipa-oluen. Kotimaisesta rukiista valmistettu humalapitoinen ipa (Indian Pale Ale) on Mikkolan mukaan hyvin löytänyt kuluttajansa.

Koffilla on oma ipa-laatunsa ja Sinebrychoffin maahantuomalla Brooklyn-oluella samoin.

Lonkeroissa Sinebrychoffilla on gini-pohjaisen Classicin rinnalla ruokakaupoissa käymisteitse valmistettua Fresh-lonkeroa.

Sinebrychoff ei julkista tuotekohtaisia osuuksia.

Käymisteitse valmistettu lonkero pysyy tuotevalikoimissa – sillä on oma makuun mieltynyt kannattajakuntansa.

Carlsberg-konserni julkisti tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa vapun päivänä, 1. toukokuuta. Carlsberg kasvatti liikevaihtoaan kaksi prosenttia verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Valuuttaerot huomioiden liikevaihto supistui viisi prosenttia 12,7 miljardiin Tanskan kruunuun, noin 1,7 miljardiin euroon.

Kasvua oli erityisesti erikoisoluissa (+30 prosenttia) ja alkoholittomissa oluissa, 23 prosenttia.

Mikkolan mukaan sama trendi näkyi Suomen markkinoilla.

Kesäkuukaudet ovat panimoille parasta myyntiaikaa. Kolmannes panimon vuosimyynnistä juodaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Mikäli kesästä tulee viime kesien tapaan viileä, kulutuksen pudotus näkyy eritoten virvoitusjuomissa, vesissä ja siiderissä. Saunaoluet tekevät kauppansa sateisemmallakin säällä.

Otsikkoa on muokattu 2.5.2018 kello 17:45.