Kotitalouksien hurjat asuntovelat huolestuttavat Ruotsin ex-pääministeriä Göran Perssonia

Ruotsin ja Suomen taloudellinen tilanne on nyt hyvä, mutta ei suinkaan riskitön, arvioi viime viikolla Vaasassa metsänhoitoyhdistys Österbottenin tilaisuudessa puhunut Ruotsin ex-pääministeri Göran Persson.

Hän oli huolissaan siitä, että kiinteistöjen arvonnousussa ja nousevissa pörssikursseissa piilee kupla, joka voi puhjeta silmille. Näin hän arvioi asioiden laidan olevan ainakin Ruotsissa. Suomen tilanteesta hän totesi, ettei oikein uskalla kovin vahvasti ottaa kantaa naapurimaan talouden riskeihin.

Ruotsissa kiinteistömarkkinat ovat käyneet jo vuosia kovilla kierroksilla isoissa kaupungeissa. Kotitalouksien yltiöpäinen velanotto ihmetyttää Perssonia.

"Ruotsissa valtion velka ei ole ongelma, mutta kotitalouksilla on valtavia lainoja. Italiassa tilanne on päinvastainen. Valtio on velkaantunut, mutta kotitalouksilla on säästöjä", hän totesi.

"Olemme Ruotsissa sosialisoineet säästämisen ja yksityistäneet lainanoton."

Suomalaisia Persson varoitteli vanhenevan väestön mukanaan tuomasta näivettymisen kierteestä.

"Väestön vanheneminen aiheuttaa kotimaisen talouden kutistumisen."

Ruotsissa tällaista ongelmaa ei ole, sillä maa kuuluu Norjan, Britannian ja Ranskan ohella niihin harvoihin Euroopan maihin, joissa syntyvyys on suurempi kuin kuolleisuus.

Suurena syynä tähän on ollut maahanmuutto. Persson myönsi, että maahanmuuttoon on liittynyt Ruotsissa isoja ongelmia, mutta nuorta työvoimaa on tarvittu ja tarvitaan edelleen.

Persson muisteli myös valtiovarainministeri-vuosiaan taloudellisen ahdingon aikana 1990-luvulla. Laman hoitamisesta ei koitunut hänen mukaansa suosiota eikä se ollut edes älyllinen harjoitus.

"Piti vain tehdä asiat, jotka oli pakko panna kuntoon."

Mukavia vaihtoehtoja ei Perssonin mukaan ollut.

"Jos teen sen, mitä on tehtävä, minua ei valita vaaleissa uudestaan valtiopäiville. Ja jos en tee, minua ei ainakaan siinä tapauksessa valita uudestaan."