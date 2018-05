Miehitys jatkuu: Elintarvikealan, kaupan ja suurten metsäyhtiöiden työvoimasta naisia on jo melkein puolet, hallitusjäsenistä alle neljännes

Naisilla on elintarvikealan, kaupan ja suurten metsäyhtiöiden johdossa edelleen selvä alivoima. Heitä on keskimäärin neljännes hallituksen jäsenistä.

Yhtiöillä on kuitenkin erittäin suuria eroja hallitustensa kokoonpanossa.

Suurin pelkästään miehistä koostuva hallitus on S-ryhmällä. SOK:n hallituksessa istuu seitsemän miestä. Samaan aikaan naisten osuus S-ryhmän työvoimasta on 78 prosenttia.

SOK:n hallitus koostuu alueosuuskauppojen toimitusjohtajista, jotka ovat vaihtuvassa kierrossa. Alueosuuskauppoja on 20, niiden toimitusjohtajista kaksi on naisia. Henkilöstöjohtaja Susa Nikula painottaa, että naisten kymmenen prosentin edustus vastaa pörssiyritysten toimitusjohtajien keskiarvoa.

SOK:n kilpailijalla Keskolla on seitsemänjäsenisessä hallituksessaan kaksi naista. Keskossa naisten osuus työntekijöistä on 55 prosenttia.

Muut otoksen kokonaan miehistä koostuvat hallitukset ovat Valiolla, Arlalla, Vaasanilla, Munakunnalla ja Munaxilla. Naisten osuus työvoimasta on Valiolla 43,5 prosenttia, Arlalla 52 sekä Munakunnalla ja Munaxilla 48 prosenttia.

Valion toimitusjohtaja on Annika Hurme. Hänen lisäkseen otoksen toimitusjohtajissa on vain yksi toinen nainen, Alkon Leena Laitinen.

Valion johtoryhmästä naisia on 42,8 prosenttia.

Yhtiön hallituksen valitsee hallintoneuvosto, jossa on 27 jäsentä. Heistä neljä eli 14,8 prosenttia on naisia.

Arlan hallituksessa istuu kolme miestä. Hallituspaikat päätetään yhtiön mukaan sillä perusteella, että mukana on osaamista Arla Foodsin kolmelta vastuualueelta. Johtoryhmässä naisia on 48 prosenttia.

Valion lisäksi muidenkin osuuskuntataustaisten yhtiöiden hallituksissa on hyvin niukasti naisia. Atrialla, HK Scanilla ja Metsä Groupilla on kullakin hallituksessaan vain yksi nainen. Heidän osuutensa jäävät kaikissa 12,5 prosenttiin.

Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola kommentoi yhtä naisjäsentä kertomalla, että "yhtiön asettama vähimmäistavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on näin ollen täyttynyt".

Munakunnan eli Dava Foods Finland Oy:n, Munaxin ja Vaasanin hallitukset koostuvat omistajista.

"Dava Foods Finland Oy:n omistaa suomalainen Munakunta Osuuskunta ja tanskalainen Dava Foods Holding. Hallitus on pari vuotta sitten tapahtuneen liiketoimintakaupan mukaisessa kokoonpanossa, jossa edustajia on molemmista omistajista", yhtiön toimitusjohtaja Miska Kuusela kertoo.

Hän ei halua ottaa kantaa hallituksen kokoonpanoon mutta kertoo itse kannattavansa sukupuolien tasapuolista edustusta.

"Vaikka Dava Foods edustaa ehkä paremminkin elintarviketeollisuutta kuin suoraan maataloutta, sen omistajat, Munakunta ja Dava Foodsin omistaja Danish Agro, edustavat selväpiirteisesti maataloussektoria. Sekä Suomessa että Tanskassa maataloussektori ilmeisestikin on melko miesvaltainen, syitä en tiedä."

Vaasan Oy.n omistaa ruotsalainen Lantmännen, jonka puolestaan omistavat maanviljelijät.

Brändi- ja viestintäjohtaja Mari Dunderfelt painottaa, että kolmen ulkomaisen hallitusjäsenen rooli on hyvin vähäinen.

"Tuntuisi siksi virheelliseltä painottaa heidän rooliaan yrityksemme liiketoiminnan johtamisessa. Vaasan Oy:n johtoryhmä kantaa operatiivisen vastuun liiketoiminnan johtamisesta ja tuloksesta. Sen jäsenistä puolet on naisia."

23 yrityksen hallituksen puheenjohtajista naisia on kaksi: Saarioisen Kaisu Avotie ja Altian Sanna Suvanto-Harsaae. Naisilla on Saarioisten hallituksessa ehdottomasti otoksen merkittävin edustus: 60 prosenttia. Se on linjassa työvoiman kanssa, sillä 58 prosenttia yhtiön työntekijöistä on naisia.

Avotie kertoo, että hän tuli ensimmäisen kerran Saarioisten hallitukseen 1990-luvulla silloisen tytäryhtiön toimitusjohtajan ominaisuudessa.

"Oman suolansa työssä antaa haasteiden kohtaaminen ja ratkominen sekä isojen päätösten aikaan saaminen. Antoisinta on, kun huomaa, että päätökset, joita on ollut vaikeinta tehdä, ovat olleet oikeita."

Hänen mukaansa hallituksissa tarvitaan monenlaisia henkilöitä.

"Toiset ovat analyyttisiä, toiset innovatiivisia tai ratkaisuhakuisia. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma elämänaikana koettu ja opittu, sekä omassa ammatissa saavutettu tietotaito, josta ammentaa omaa näkemystään hallitustyöskentelyyn."

Hän rohkaisee urallaan eteenpäin haluavia nuoria hankkimaan oman alansa erinomaisen tuntemuksen.

"Heiltä voisi toivoa lisäksi avointa mieltä ja kiinnostusta muustakin kuin siitä, mikä on omin tietotaitoalue. Heillä olisi myös oltava innnostusta kaikkeen, mitä tekevät."

Otoksen yrityksistä naisia on hallituksessa puolet tai yli Saarioisella, Snellmanilla ja Metsähallituksella. Alkolla, Altialla, Raisiolla, Orklalla ja Suomen Nestléllä naisia on yli 40 prosenttia.

Vaikka mieshallituksiin on totuttu, kyseessä ei ole luonnonlaki. Todennäköisyys sille, että vain miehistä koostuva seitsemänhenkinen hallitus syntyy sattumanvaraisesti, on noin 8 promillea. Yhden miehen valinnan todennäköisyys on 0,5, kahden 0,25, kolmen 12,5 prosenttia ja neljän miehen kuusi prosenttia.

Naisten osuus Suomen korkeakoulutetuista on Tilastokeskuksen mukaan jo 57 prosenttia.

Keskuskauppakamarin viime toukokuussa julkistaman katsauksen mukaan naisia oli kaikissa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa ennätysmäärä: 27 prosenttia. Suurissa pörssiyhtiöissä määrä on 33 prosenttia.

“Viime vuoden ennätysten rikkominen ja naisten osuuden nousu uuteen huippuunsa osoittaa itsesääntelyn toimivuutta ja kiintiöiden tarpeettomuutta”, keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kommentoi tiedotteessa (11.5.2017). Järjestön omassa hallituksessa on 15 henkeä, joista neljä eli alle kolmannes on naisia.

Tieto ja trendit -julkaisussa (14.12.2018) sen sijaan kerrotaan, että naisten osuus yritysten ylimmässä johdossa on noussut selvästi kymmenessä vuodessa. Sen sijaan viime vuosina kehitys on ollut jokseenkin hidasta tai olematonta.

Tiedot kaikkien otoksen yhtiön hallituksista ja työvoimasta MT:n perjantaina ilmestyvässä Viikonvaihteessa.

Hallitus: Yhtiökokous tai osuuskunnan edustajisto valitsevat hallituksen, joka vastaa yhtiön hallinnosta. Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmän muodostava toimiva johto on suurissa yhtiöissä yleensä hallituksen ulkopuolella.