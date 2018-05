Teurastaja perää lisää hintaa sianlihalle, kauppa ei näe tarvetta hintamuutoksille

Ruokakauppiaiden mukaan sianlihaa on riittävästi tarjolla eikä kotimaisen sianlihan saatavuudessa ole näkyvissä ongelmia loppuvuonna. Joulupöytään riittää kotimaista kinkkua.

Teurastamossa tilanne nähdään toisin ja viime kuukausina jyrkästi pudonnut tuotanto huolettaa alan isoa toimijaa. HK Scanin toimitusjohtajan Jari Latvasen mukaan tuottajahintaan tarvitaan korotuksia, jotta tuotannon aleneminen saadaan pysähtymään. Muutoin kotimaisuusaste putoaa edelleen.

Luken kokoamien kuukausittaisten teurastilastojen mukaan sianlihan tuotanto on supistunut 7–8 prosenttia, vuotuisena tuotantona laskien noin 15 miljoonaa kiloa. Alamäki on kiihtynyt tänä vuonna. Viimeksi sianlihaa on tuotettu näin vähän 2000-luvun alussa.

Lisäksi huhtikuun alun salmonellalöydös isossa porsassikalassa vaikuttaa hetkellisesti lihan tuotantoon.

S-ryhmän hankintajohtaja Jari Simolin toteaa, että sianlihasta oli lievää ylitarjontaa ja tuotannon lasku on tasapainottanut tilannetta. "Teollisuudesta on vakuutettu, että toimitukset hoidetaan sovitusti."

Simolin keskusteli salmonellatapauksen jälkeen välittömästi Atriaan ja siellä asiat olivat jo hoidossa ja päätökset tehty.

Simolinin mukaan lihankulutus on ollut vakaata eikä tilanteen odoteta muuttuvan. Punaisen lihan kulutus alenee, mutta siipikarjalihan kasvu paikkaa. "Kasvisbuumi näkyy äärettömän vähän lihankulutuksessa."

Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen toteaa, että karjatilojen ahdinko herättää huolta. Kuluttajat haluavat ostaa kotimaista lihaa ja kysyntään halutaan vastata. Lisähintaa hän ei lupaa, eikä lupaa Simolinkaan: "Elämme kilpailutilanteessa. Lievää nousua lihan hinnassa on ollut."

Kesko aloitti pari vuotta sitten Tuottajalle kiitos -kampanjan ja sitä jatketaan. Viime vuonna kampanjan kautta kanavoitiin 350 000 euroa lisähintaa tuottajille.

Vuorinen ei kuitenkaan toivo Ruotsin mallia, missä kotimainen on premium-tuote ja tuontilihaa myydään selvästi edullisemmin. "Toivottavasti kotimaisen lihan osuus säilyy isona."