Valio vastaa Kärnän arvosteluun: Valio maksaa toimintansa tuoton suomalaisille maitotiloille

Valio lähetti lauantaina MT:n toimitukseen oman näkemyksensä keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän näkemyksiin maidon hinnasta ja Valion toiminnasta.

Valion yhteiskuntasuhdejohtaja Pia Kontusen allekirjoittama kirje on otsikoitu "Valio maksaa toimintansa tuoton suomalaisille maitotiloille" ja kuuluu seuraavasti:

"Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä nosti Maaseudun Tulevaisuudessa 4.5. esille nosti Maaseudun tulevaisuudessa 4.5. esille Valion maksaman maidon hinnan ja sen muodostumisen. Valion tärkein tavoite on maksaa maidosta mahdollisimman hyvää hintaa maidontuottajaosuuskunnille. Kuluttajan näkökulmasta tehokkain tapa tukea maitotilayrittäjien toimeentuloa on valita kaupassa suomalainen tuote.

Valio on maidontuottajaosuuskuntien omistama yritys, jonka tehtävä on maksaa toimintansa tuotto hankintaosuuskuntiensa kautta maitotilayrittäjille. Osuuskunnat maksavat puolestaan tuottajahinnan maitotilayrittäjille. Maitotilayrittäjistä koostuva Valion hallitus määrittää sen tason, mitä yritys pystyy kulloinkin maksamaan hankintaosuuskunnilleen.

Valion hallitus seuraa tarkoin yhtiön maksukykyä ja asettaa tilityshinnan sen mukaan, mitä yhtiöllä on kestävästi varaa maksaa omien kulujen ja kehittämiseen varattujen varojen jälkeen. Kaikki se, mitä kotimaisesta raakamaidosta kestävästi voidaan maksaa, maksetaan suomalaisille maitotilayrittäjille. Valio on 2014 alkaneesta maitokriisistä huolimatta pystynyt maksamaan maitotiloille enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Viime vuosien aikana Valio on toteuttanut myös mittavan kustannussäästöohjelman, jotta maitotilayrittäjille maksettava hinta voitaisiin turvata mahdollisimman hyvin.

Teemme parhaamme sekä tuotekehityksessä, tuotannossa, myynnissä että viennissä, jotta pystyisimme tuomaan markkinoille kuluttajia kiinnostavia tuotteita ja jatkossakin maksamaan osuuskuntien kautta maitotilayrittäjille Euroopan parasta hintaa maidosta. Suomalaisten kuluttajien valinnoilla on suuri merkitys sille, miten paljon Valio kykenee hankkimastaan maidosta maksamaan maitotilayrittäjille."

