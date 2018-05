Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen SOK:n mieshallituksesta: "En kutsuisi naisten vähäistä edustusta ongelmaksi"

MT selvitti viime viikolla naisten osuutta suomalaisten elintarvike-, metsä- ja kaupanalan yhtiöiden hallituksissa. Suurin pelkästään miehistä koostuva hallitus 23 yhtiön joukossa on S-ryhmällä.

SOK:n hallituksessa istuu seitsemän miestä. Samaan aikaan naisten osuus S-ryhmän työvoimasta on 78 prosenttia.

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen kommentoi ylimmän johdon ottaneen asian esille tapaamisessaan noin kolme viikkoa sitten.

"Sukupuoli oli yksi asioista, joita käytiin läpi. Esimerkiksi hallintoneuvoston valintamekanismia ollaan nyt tarkistamassa ja se menee uusiksi ehkä jo tämän vuoden aikana."

SOK:n hallitus on sisäinen hallitus, jossa istuvat alueosuuskauppojen toimitusjohtajat. Alueosuuskauppoja on 20 ja niiden toimitusjohtajista kaksi on naisia. SOK:n hallituksessa naisten mahdollinen enimmäisosuus olisi siis tällä hetkellä 10 prosenttia.

"Syitä siihen, etteivät naiset nouse korkeimpaan johtoon, aletaan nyt pohtia. En kutsuisi naisten vähäistä edustusta ongelmaksi, vaikka tietysti laaja näkökulma on päätöksenteossa hyödyksi", Pikkarainen kertoo.

SOK:n päällikkötasolla noin 60 prosenttia työntekijöistä on naisia ja vastuutehtävissä määrä on 75 prosenttia. Keskijohdossa naisia on noin puolet.

"Joku kysymys tässä on, mikä vaikuttaa etenemiseen. En usko, että tämä on organisaatiosta kiinni: naisten etenemistä ei tulpata tai torpata. Myöskään osaamista naisilta ei puutu."

Siitä, onko ylimpiin tehtäviin ollut naishakijoita, Pikkaraisella ei ole tietoa. Hän ei myöskään osaa arvioida, miten motivoituneita naiset ovat hakemaan tehtäviin ja vaikuttaako saatavilla olevan tuen määrä halukkuuteen hakea toimitusjohtajaksi.

"Toimitusjohtajan tehtävä on loppupeleissä aina hyvin yksinäinen. Kun en ole nainen, en osaa arvioida, miten he kokevat ja näkevät nämä asiat."

Pikkarainen uskoo, että S-ryhmässä ollaan sitoutuneita tasa-arvon edistämiseen.

"Ainakin tapaamisessamme keskustelu oli tervehenkistä ja analyyttistä eikä siinä ollut mukana asenteellisuutta. Tasa-arvokehitys on kyllä hidasta, mutta vääjäämätöntä."

