Starttirahan suosio romahti – laskua yli 35 prosenttia

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä annettiin uusyrityskeskuksissa selvästi vähemmän starttirahaneuvontaa kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Uusia yrityksiä perustettiin kuitenkin hieman aiempaa enemmän.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä uusyrityskeskukset antoivat yhteensä 445 starttirahalausuntoa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan lausuntoja annettiin 706 kappaletta eli 37 prosenttia enemmän.

Starttirahan myöntämisessä on paljon alueellisia eroja. Joillain alueilla starttirahalausuntojen määrän laskuun ovat vaikuttaneet alueelliset yrityspalvelujen uudelleenjärjestelyt.

Toisaalta määrän laskuun on voinut vaikuttaa vuodenvaihteessa voimaan astunut muutos, jonka seurauksena yritystoimintansa työttömänä aloittanut on voinut saada soviteltua työttömyysetuutta yritystoimintansa neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Joillakin alueilla yrittäjyyttä ei ole juurikaan kokeiltu työttömyysetuuden turvin, kun taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kokeilijoita on ollut paljonkin.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä perustettiin Suomen 29 uusyrityskeskuksen avulla yhteensä 2 126 uutta yritystä. Tämä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvän henkilön toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Uusyrityskeskukset neuvovat monilla alueilla starttirahan hakijoita ja antavat starttirahalausuntoja paikalliselle TE-toimistolle starttirahan myöntämistä varten.