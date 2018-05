Lähteet: Kiina tarjoaa USA:lle jopa 200 miljardin dollarin vuosittaista kauppasopimusta

Kiinan kerrotaan valmistautuvan tarjoamaan Yhdysvalloille arvokasta vuosittaista kauppapakettia paikkaamaan Yhdysvaltain ja Kiinan kaupan epätasapainoa. Asiasta muun muassa kertovan New York Timesin mukaan sopimus voi olla jopa 200 miljardin dollarin eli noin 170 miljardin euron arvoinen vuosittain.

Uutistoimisto Bloombergin lähteen mukaan Kiina olisi jo tarjonnut sopimusta. Uutistoimiston mukaan tarjous tehtiin tällä viikolla käydyissä neuvotteluissa Washingtonissa. Bloombergin lähde ei ottanut kantaa siihen, kuinka Yhdysvallat reagoi tarjoukseen.

Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteita kiristivät presidentti Donald Trumpin määräämät tullit teräkselle ja alumiinille. Trumpin yksi vaalilupauksista oli korjata alijäämä maiden välisessä kaupassa.

Valkoisen talon mukaan yhdysvaltalais- ja kiinalaisviranomaiset jatkavat kauppaneuvotteluja Washingtonissa perjantaina paikallista aikaa. Trump tapasi Kiinan korkeimman talousviranomaisen Liu Hen johtaman delegaation torstaina.

"Molemmat osapuolet sopivat jatkavansa keskusteluja perjantaina", Valkoinen talo sanoi.

Eilen neuvottelujen mahdollisia tuloksia kommentoinut Trump ei vaikuttanut optimistiselta.

"Kiinasta on tullut hyvin hemmoteltu. He ovat aina saaneet sataprosenttisesti sen, mitä he ovat halunneet Yhdysvalloilta", Trump muun muassa sanoi.