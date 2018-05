Asuntosijoitusyhtiö Kojamo harkitsee listautumista Helsingin pörssiin

Asuntosijoitusyhtiö Kojamo harkitsee listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Kojamo tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluja suurimmissa kaupungeissa.

Kojamo on entiseltä nimeltään VVO-yhtymä.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää Kojamon kasvustrategian toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta. Yhtiö on viimeisten seitsemän vuoden aikana keskittynyt kaupalliseen asuntovuokraukseen. Sen toiminta on keskittynyt seitsemään kasvukeskukseen.

"Olemme investoineet Lumo-asuntotarjonnan kehittämiseen vuosina 2014–2017 1,5 miljardia euroa. Suunniteltu listautuminen tukisi kasvustrategiaamme ja vuoden 2021 tavoitettamme omistaa 38 000 vuokra-asuntoa vuonna 2021", sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen pörssitiedotteessa.

Kojamon suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä Teollisuusliitto.

Kojamo tunnetaan tuhdeista osingoistaan.

Yhtiön sijoituskiinteistöjen arvo on 6 miljardia euroa.