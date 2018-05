Kauppakomissaari Malmström: EU:n tarjous ei vielä riitä USA:lle – alumiinin ja teräksen tullikorotukset uhkaavat tulla voimaan ensi viikolla

Euroopan unionin tarjous teräksen ja alumiinin tullikiistassa ei vielä riitä Yhdysvalloille, uskoo kauppakomissaari Cecilia Malmström.

EU-maat päättivät viime viikolla olevansa valmiita keskustelemaan kaupan esteiden purkamisesta esimerkiksi teollisuustuotteiden osalta, kunhan uhka tullikorotuksista poistuu.

Alumiinin ja teräksen tullikorotukset tulevat voimaan kesäkuun alusta eli ensi viikon perjantaina, jos sopuun ei päästä sitä ennen.

EU-maiden kauppaministerit ovat tänään koolla Brysselissä, josta Suomesta on paikalla ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen (kok.).

Tullikorotuksia on jo kertaalleen viivytetty. Malmström uskoo, että edessä ei ole enää uutta viivytystä, vaan jonkinlainen päätös. Malmström on yhteydessä Yhdysvaltain kauppaministeriin Wilbur Rossiin useita kertoja viikossa.

Virolainen sanoi STT:lle ennen kokousta, että tullien korottaminen olisi todella valitettavaa EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteille.

"Mutta jaksan vielä uskoa, että Cecilia Malmström punnertaa nämä viimeiset päivät."

EU-maat antoivat tänään odotetusti komissiolle luvan aloittaa kauppaneuvottelut Uuden-Seelannin ja Australian kanssa.

Neuvoston mukaan neuvotteluiden aloittaminen on muistutus maailmalle, että EU on sitoutunut avoimuuteen, vapaaseen kauppaan ja maailmanlaajuiseen yhteistyöhön.

Komissio toivoo, että sopimuksista tulee hyvää jatkoa Kanadan, Japanin, Singaporen, Vietnamin sekä Meksikon sopimuksille.

Kauppasopimusten tarkoituksena on vähentää kaupan esteitä mutta siten, että yhteisistä säännöistä on sovittu. Australian ja Uuden-Seelannin neuvotteluissa tavoitteena on poistaa tavaroiden tulleja sekä avata mahdollisuuksia julkisille hankinnoille ja palveluviennille. Maataloustuotteiden kauppaa ei ole tarkoitus vapauttaa kokonaan.

Eniten mahdollisuuksia odotetaan koituvan teollisuudelle, joka valmistaa moottoreiden osia, koneita, kemikaaleja, prosessoituja elintarvikkeita ja palveluita.