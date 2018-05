USA:n entinen suurlähettiläs ostaa osan Pasilan konepaja-alueesta – hinta 11 miljoonaa euroa

VR Group myy Pasilan konepaja-alueelta maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostaman ison kokonaisuuden Yhdysvaltain entiselle Suomen-suurlähettiläälle Bruce Oreckille. VR kertoo asiasta tiedotteessaan.

Saavutettu neuvottelutulos maksimoi VR:n mukaan kaupan arvon ja mahdollistaa alueen yhteisöllisen kehittämisen jatkumisen. Kaupan arvo on 11,0 miljoonaa euroa.

VR:n omistuksessa olevan konepajan konepajatoiminta on loppunut vuonna 2003, ja alueen omistuksista on sen jälkeen luovuttu systemaattisesti pala palalta. Myyntiprosessi alueesta aloitettiin jo vuonna 2004 ja erilaisista vaihtoehdoista on käyty VR:n mukaan neuvotteluja useiden eri toimijoiden kanssa.

"Merkittävin jäljellä ollut maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostama kokonaisuus on sekä teknisesti, että toiminnallisesti poikkeuksellisen vaativa kehityskohde, jota koskee myös laajat suojelurajoitukset", VR Groupin kiinteistöjohtaja Ari Mäkinen kommentoi tiedotteessa.

Kohteelle on Mäkisen mukaan etsitty pitkään ostajaa, jolla on halu ja kyky kehittää aluetta vastuullisesti.

"Pitkien ja monimutkaisten neuvotteluiden jälkeen saavutettu lopputulos on VR:n, sen omistajan ja myös alueen toimijoiden kannalta paras mahdollinen", Mäkinen sanoo.

Rautatiekäytön päätyttyä alueelle on 2000-luvulla toteutunut merkittävä määrä kiinteistökauppoja, joiden tuloksena sinne on rakennettu muun muassa yli tuhat uutta asuntoa ja liiketilaa. Rakentaminen alueella jatkuu vielä muutaman vuoden ajan.