Neste ostaa eläinrasvayhtiön Hollannista

Uusiutuvaa dieseliä valmistava Neste ostaa eläinrasvoja ja -proteiineja toimittavasta IH Demeter BV:stä 51 prosenttia.

Demeter on 1924 perustettu hollantilainen perheyhtiö. Sillä on Euroopassa 150 käsittelylaitosta, joista se hankkii eläinrasvoja ja -proteiineja ja kuljettaa niitä omiin varastoihin.

”Olemme ylpeitä osaamisestamme raaka-aineiden hankinnassa ja kyvystämme hallita eläinrasvoihin ja -proteiineihin liittyvää logistiikkaa. Olemme toimineet pitkään ja menestyksekkäästi perheyrityksenä. Yhteistyössä Nesteen kanssa voimme jatkaa liiketoimintamme kehittämistä ja varmistaa tulevan kasvun”, sanoo Floris Ebeli IH Demeter BV:ltä.

Uuden yrityksen nimeksi on suunniteltu Neste Demeter BV.

Neste tähtää maailmanlaajuisen jätteiden ja tähteiden hankinnan vahvistamiseen.

”Demeterillä on pitkä historia, ja se on ollut Nesteen yhteistyökumppani. Tehokkaan logistiikkajärjestelmänsä ansiosta sillä on hyvät edellytykset palvella Nestettä”, Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala sanoo.

Kauppahintaa ei julkisteta. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää.