Kauppasodan uhka ei sittenkään ohi? Yhdysvallat aikoo läimäistä Kiinaa 25 prosentin tullimaksuilla

Valkoinen talo kertoo iskevänsä kiinalaisille tuotteille uusia 25 prosentin tuontitulleja. Aiotut tullimaksut ovat arvoltaan 50 miljardia dollaria. Guardianin mukaan tullimaksut koskisivat kiinalaisia tuotteita, jotka sisältävät "teollisesti merkittävää teknologiaa".

CNN kertoo, että Yhdysvallat aikoo lisäksi rajoittaa kiinalaisia investointeja yhdysvaltalaisiin korkean teknologian yrityksiin.

"Tästä lähtien odotamme kauppasuhteemme olevan reilu ja molemminpuolinen", sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiedotteessa.

Lopullinen lista tuotteista, joita uudet tullimaksut koskevat, julkaistaan kesäkuun 15. päivä. Investointeja koskevat rajoitukset julkaistaan kesäkuun lopussa, ja ne tulevat voimaan hieman myöhemmin.

Uudet tullimaksut ovat yhteydessä Made in China 2025 -ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on parantaa ja tehostaa Kiinan teollisuutta. Yhdysvaltain hallinnon mielestä ohjelma vahingoittaa yrityksiä Yhdysvalloissa ja ympäri maailman.

Kiina ja Yhdysvallat ovat uhitelleet toisiaan uusilla tuontitullimaksuilla jo pitkään. Yhdysvaltain valtionvarainministeri Steve Mnuchin sanoi kuitenkin viime viikolla, että uhkaava kauppasota Kiinan kanssa on laitettu sivuun siksi aikaa, kun neuvottelut Kiinan kanssa jatkuvat.

Yhdysvaltojen kauppaministerin Wilbur Rossin odotetaan vierailevan Kiinassa myöhemmin tällä viikolla. Vierailun tarkoituksena on sanottu olevan määrä purkaa kauppajännitteitä maiden väliltä.

Lyhyessä tiedotteessa Valkoinen talo sanoo, että Trump suunnittelee ottavansa monia askeleita suojellakseen kotimaista teknologiaa. Yhdysvaltojen tavoitteena on pienentää kauppavajettaan suhteessa Kiinaan.

Kiina on kommentoinut olevansa yllättynyt Yhdysvaltain päätöksestä. Kiinan mukaan Yhdysvaltain liike on vastakohta yksimielisyydelle, joka on hiljattain saavutettu. Kiina kertoo, että sillä on itseluottamusta, kykyä ja kokemusta suojata omia intressejään

Kiina on myös aiemmin ilmoittanut vastaavansa samalla mitalla mahdollisiin tullimaksuihin.