Polttoainehinnat yhä nousussa – halvinta Lohjalla ja Ilomantsissa, kalleinta Enontekiöllä

Polttoaineen hinnat nousevat edelleen. Euroopan komission mukaan 1000 litraa 95-oktaanista bensiiniä maksoi Suomessa keskimäärin 1 583 euroa eli litra bensiiniä maksoi 1,58 euroa kesäkuun alkupuolella. Kuukautta aikaisemmin litra samaa bensiiniä maksoi 1,53 euroa.

Bensiini on viimeksi ollut kalliimpaa vuonna 2014, käy ilmi polttoainealan kuluttajahintaseurannassa.

Bensiini oli perjantaina halvinta Lohjalla ja Ilomantsissa, käy ilmi Polttoaine.net-sivustolta. Litra 95-oktaanista bensiiniä maksoi 1,49 euroa. Kalleinta polttoaine oli Enontekiössä, jossa litra maksoi 1,70 euroa.

Tankille-mobiilisovelluksen mukaan pääkaupunkiseudulla maksetaan keskimäärin lähes 1,55 euroa litrasta, mikä on kolme senttiä vähemmän kuin kesäkuun alussa.

Dieselin hinta on komission tilastojen mukaan 1 429 euroa tuhannelta litralta eli noin 1,43 euroa litralta. Samainen luku oli kuukausi sitten 1,35. Diesel on Polttoaine.net-sivuston mukaan edullisinta Lohjalla ja kalleinta Enontekiössä.

Euroopan unionin alueella 95-bensiini on komission tuoreimpien tietojen mukaan kalleinta Hollannissa, jossa litra maksaa noin 1,66 euroa. Edullisinta bensiini on Bulgariassa, jossa litran hinta on noin 1,13 euroa. Diesel sen sijaan on kalleinta Italiassa ja halvinta Luxemburgissa.