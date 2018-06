Turkiksia vedettiin myynnistä hintojen vakauttamiseksi – Kiinan tuotanto painaa markkinoita

Kysyntä ja tarjonta ei ole turkismarkkinoilla tasapainossa, mikä heijastuu Saga Fursin toimitusjohtajan Pentti Falleniuksen mukaan hintoihin.

”Viimeaikainen hintojen lasku muissa kansainvälisissä huutokaupoissa on lisännyt markkinoiden epävarmuutta. Tässä tilanteessa päätimme jättää osan nahoista myymättä hintatason vakauttamiseksi", hän sanoo yhtiön tiedotteessa.

Turkistuottajille tilanne jatkuu edelleen enemmän kuin haastavana: minkin- ja ketunnahkojen hintataso ei kata tuottajien kustannuksia.

Jo huutokauppaviikon alussa oli näkyvissä, että Kiinan myymättömät varastot vaikuttavat kysyntään, ostajamääriin ja hintaan.

Perjantaina päättyneessä turkishuutokaupassa myytiin parhaiten suomensupia. Yli 90 prosenttia tarjoista 35 000 suomensupinahasta meni kaupaksi.

Minkissä ja ketuissa kaupaksi meni 73 prosenttia tarjoomasta. Minkkejä oli myynnissä 3,9 miljoonaa ja kettuja yli 700 000, Saga Furs kertoi tiedotteessaan perjantaina.

Kauden huutokaupoissa on myyty yhteensä 1,6 miljoonaa ketunnahkaa, mikä on satatuhatta vähemmän kuin viime tilikaudella samaan aikaan. Niiden keskihinta on ollut 67 euroa, missä on reilut 15 prosenttia laskua.

Minkinnahkoja on niitäkin myyty satatuhatta kappaletta viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Koska kokonaismyynti on kuitenkin 5,7 miljoonaa, minkit ovat käyneet myös suhteellisesti selvästi paremmin kaupaksi. Tosin niissä hinta on pudonnut viidenneksen 22 euroon kappaleelta.

Saga Furs järjestää seuraavan huutokaupan 14. syyskuuta alkaen.