Luvian edustalle kaavailtu kalankasvattamo sai ympäristöluvan

Eurajoelle, Luvian edustalle suunniteltu Suomen suurin kalankasvattamo on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (avi) ympäristö- ja vesitalousluvan. Lupa on myönnetty Offshore Fish Finland -yritykselle.

Myös kalojen talvisäilytys Iso-Lampoorin niemen alueella on luvan puitteissa sallittua. Talvisäilytyksen aika on lokakuun alusta toukokuun puoliväliin. Ympäristölupa on voimassa vuoden 2029 loppuun asti.

Avin päätös rajoittaa verkkoaltaiden pinta-alaa pienemmäksi, kuin mitä lupahakemuksessa esitettiin. Altaiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla korkeintaan 10 000 neliömetriä.

Myös käytettävän rehun energiapitoisuus on rajoitettu noin kolmanneksen haettua pienemmäksi.

Yrityksellä on Satakunnan Kansan mukaan aikaisemmin ollut kokeilulupa, joka on mahdollistanut kalankasvatuksen alueella.

Lehti kertoo, että kalankasvattamon uuteen lupapäätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kasvattamo on herättänyt runsaasti vastustusta kuntalaisissa ja alueen vapaa-ajanasukkaista. Iso-Lampoorin niemi, johon kalojen talvisäilytyslupa on myönnetty, sijaitsee vain 250 metrin päässä lähimmästä vapaa-ajan asunnosta.

Lehti kertoi viime vuonna, että Offshore Fish Finlandin ympäristövaikutusten arviointiselostus poiki Varsinais-Suomen ely-keskukseen yli 600 yksityisen kansalaisen mielipidettä.