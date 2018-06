Onko juhannuskokkojen aika ohi – helsinkiläisnaiset tuijottavat mieluummin kassahihnaa netistä

Helsingissä sijaitsevan kauppakeskus Kaaren Prisman kassahihnan tuijottamisesta ja ostosten kommentoinnista on syntynyt uusi juhannusperinne. Hihnan tapahtumia kuvannut Hihna247 keräsi juhannusaattona satojatuhansia seuraajia. Kassan kautta kulkeneita juhannusostoksia myös kommentoitiin ahkerasti. Viestejä tuli lähes 25 000.

SOK:n viestännän mukaan Hihna247 tavoitti noin 500 000 suomalaista. Suorassa netti-tv-lähetyksessä kuvattiin Helsingin Prisma Kaaren kassahihnaa 12 tunnin ajan kello 16–04.

Hihna247 järjestettiin nyt toista kertaa. Katsojamäärien perusteella sillä on selvä sosiaalinen tilaus.

Hihnan ääreen kokoontunut some-kansa puhui jo juhannusperinteestä ja juhannuksen jokavuotisesta pelastuksesta.

"On syntynyt sitoutunut hihnaheimo. Heille hihna edustaa modernia juhannuskokkoa, jonka ääreen kokoonnutaan yhdessä pitkäksikin aikaa. Tyypillinen hihnaheimolainen on 18–34-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nainen", Juha-Matti Levo SOK vähittäiskaupan viestinnästä kertoo.

Hihnastudion myötä hihnakansa toivoi tuleville tuotantokausille liveselostusta koko Hihnan ajaksi. Monen mielestä Hihnan pitäisi pyöriä muinakin juhlapyhinä, esimerkiksi jouluna.

"Hihnakansan mielipiteellä on painoarvoa, joten ehdottomasti jatkamme Hihnan parissa. On hienoa nähdä, että Hihna on kerännyt ympärilleen todella sitoutuneen yhteisön", SOK Median julkaisujohtaja Anne Sassi-Leivonen lupaa.