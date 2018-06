Kotimaisen muodin myynti Suomessa kääntyi kasvuun monen vuoden tauon jälkeen

Ruotsi on kasvattanut merkitystään suomalaisen muodin vientimaana samalla kun vienti Venäjälle on vähentynyt.

Viime vuosi oli suomalaiselle vaatetusalalle vihdoin käänne parempaan.

Vaikka vaatealan vienti on kasvanut jo muutaman vuoden ajan, kotimaan myynti kasvoi viime vuonna ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011.

"Tämä viennin kasvu on lähtenyt yrityksistä. Venäjän vienti on laskenut ja laskenut, joten joissain yrityksissä on alettu katsoa Euroopan suuntaan ja tehty pitkäjänteistä työtä", Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Osa yrityksistä on tähynnyt myös Aasian markkinoille.