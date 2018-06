Työllisyys koheni toukokuussa – työttömiä työnhakijoita 35 000 vähemmän

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys kohentui toukokuussa.

Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työllisyysasteen trendi oli 71,4 prosenttia. Ilman kausivaihtelua laskettu luku nousi 72,3 prosenttiin.

Työttömyysasteen trendi oli 7,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli hiukan yli 1,3 miljoonaa ihmistä, mikä on 42 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolisista 122 000 laskettiin piilotyöttömiksi, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Hallituksen tavoite on, että työllisyys nousisi 72 prosenttiin.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi kommentissaan, että työllisyyttä on toisaalta parantanut vuoden alussa alkanut aktiivimalli, mutta tärkein syy on myönteinen talouskehitys. Myös piilotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat laskussa ja ylitöiden määrä on noussut uuteen ennätykseen.

"Positiivisissa luvuissa piilee kasvun kannalta ikävä sivumaku: talouskasvu törmää työvoimapulaan piakkoin. Kolmen prosentin kasvu ei kestä ensi vuoteen asti ilman uusia uudistuksia", Brotherus kirjoittaa.