Elenia seuraa Carunan esimerkkiä – nostaa sähkön siirtohintaa

Sähköverkkoyhtiö Elenian siirtohinta nousee elokuun alusta keskimäärin 6,1 prosenttia.

Elenia perustelee hinnanmuutosta sillä, että sähkönjakelua on tarpeen uudistaa tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäväksi.

"Ensinnäkin kauan sitten rakennettu ilmajohtoverkko on tullut tai on tulossa käyttöikänsä päähän. Sähköverkko on uusittava joka tapauksessa", Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala toteaa tiedotteessa.

Omakotitalossa, jossa sähköä kuluu vuodessa 18 000 kilowattituntia, sähkölasku kasvaa hinnan muuttumisen myötä kuukausitasolla vajaat seitsemän euroa.

Siirtohinnoissa on mukana arvonlisäveron lisäksi sähkövero. Verojen osuus sähkön kokonaishinnasta vaihtelee reilusta kolmanneksesta noin puoleen.

Elenialla on sähköverkkoa noin 70 000 kilometriä.

Huhtikuussa toinen sähköverkkoyhtiö, Caruna ilmoitti korottavansa siirtohintaa heinäkuun alusta. Carunan siirtohinnat nousevat heinäkuussa 6,5 prosenttia.

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että sähkönjakeluyhtiöt parantavat toimitusvarmuuttaan. Jatkossa sähköt on pystyttävä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamien katkojen jälkeen palauttamaan asiakkaille nykyistä nopeammin. Määräaikaa verkon parantamiselle on annettu vuoteen 2028 asti.