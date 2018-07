Kaidin emoyhtiötä ryhdytään pilkkomaan – Suomen maajohtaja: "Toistaiseksi jatketaan normaalilla tavalla"

Kemiin biojalostamoa suunnittelevan Kaidin kiinalaista emoyhtiötä ryhdytään Lapin Kansan mukaan pilkkomaan Kiinassa. Syynä ovat lehden mukaan emoyhtiön talousongelmat.

Kaidi Finlandin vt. toimitusjohtaja Olli-Pekka Viljakainen toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei hänellä ole tarkempaa tietoa Kaidin emoyhtiön pilkkomisesta. Tilanteesta huolimatta Viljakainen sanoo olevansa luottavainen.

"Toistaiseksihan tässä jatketaan ihan normaalilla tavalla eteenpäin. Hankkeen tilanteeseen tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia", hän vakuuttaa.

Emoyhtiön pelastusoperaatiosta huolimatta Viljakainen uskoo, että Kemin biojalostamohanke saadaan maaliin.

"Jatketaan innolla eteenpäin. Mennään hankkeessa ihan suunnitelmien mukaan", hän sanoo.

Kauppalehti kertoo, että Sunshine Kaidi New Energy Group Co. Ltd:n pörssilistattua tytäryhtiötä Kaidi Ecological and Environment Technology Co. Ltd:tä uhkaa heittäminen ulos pörssistä sen jälkeen, kun yhtiön tilintarkastaja kieltäytyi perjantaina allekirjoittamasta yhtiön tulosraporttia.

