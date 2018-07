Kuusamon Juuston toimitusjohtaja jättää tehtävänsä

Kuusamon Juusto Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen on irtisanoutunut tehtävästään. Vaittisen tehtävät Kuusamon Juustolla päättyvät syyskuun lopussa.

Hän siirtyy lokakuun alussa markkinointitoimisto Zeeland Family Oyj:n Suomen toiminnoista vastaavaksi operatiiviseksi johtajaksi.

”Jätän Kuusamon Juuston toimitusjohtajan tehtävän hieman haikein mielin. On ollut hienoa olla rakentamassa uutta alkua yhtiölle. Nämä kaksi vuotta on ollut antoisaa aikaa. On ollut motivoivaa, kun toiminta on kehittynyt jatkuvasti oikeaan suuntaan", Vaittinen kommentoi tiedotteessa.

Vaittinen lähti omien sanojensa mukaan toimitusjohtajan tehtävään sillä ajatuksella, että kyse on projektiluontoisesta tehtävästä, jonka tavoitteena on luoda Kuusamon Juustolle perusta menestyvän yrityksen rakentamiseen. Kahden vuoden aikana tätä perustaa on Vaittisen mukaan saatu rakennettua pitkälle ja luottamus yrityksen toimintaan on saatu palautettua.

”Haluan kiittää hallituksen ja omistajien puolesta Jyrkiä Kuusamon Juuston eteen tehdystä työstä. Yrityksen tilanne oli äärimmäisen vaikea Jyrkin aloittaessa. Olemme onnistuneet Jyrkin aikana uudistamaan yrityksen ja luoneet hyvän perustan tulevaisuudelle. Jyrki onnistui viemään läpi paljon uudistuksia eri osa-alueilla, aina omistajarakenteen muutoksista brändiuudistukseen ja tuotannon tehostamiseen", Kuusamon Juuston hallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen sanoo tiedotteessa.

Kuusamon Juusto kertoo tiedotteessaan, että Vaittisen seuraajasta kerrotaan lähipäivinä.