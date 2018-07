Kauppalehti: Metsämarjayrityksiä piinaa poimijapula – thaipoimijoita tuhat vähemmän kuin toissavuonna

Metsämarjojen poimintasesonki on alkamassa. Viime vuosien tapaan metsiin on jalkautumassa suuri määrä marjanpoimijoita Thaimaasta, mutta heidän määrä on laskussa.

Kauppalehden mukaan thaipoimijoita saapuu Suomeen tänä vuonna noin 2 500. Se on tuhat vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016. Viime vuonna saapui noin 2 600 poimijaa.

Poimijoiden väheneminen haittaa metsämarjoja myyviä ja jalostavia yrityksiä, sillä lähes kaikki myyntiin menevät metsämarjat poimitaan ulkomaisin voimin.

Yrityksille on omat kiintiönsä, kuinka paljon ne saavat saapuvia poimijoita käyttöönsä.

”Valitettavasti saimme poimijoita noin puolet siitä, mitä olisimme halunneet. Meillä on ollut aiemmin 700 poimijan kiintiö, mutta nyt emme saa kuin rapiat 500. Ihannetapauksessa ottaisimme 900–1 000 poimijaa”, kertoo villiruokayritys Polarican marjapuolen toimitusjohtaja Jukka Kristo Kauppalehden haastattelussa.

Kriston mukaan nykytilanne rajoittaa investointeja. Hän toivoo ennakoitavuutta.

Suomalaisia on Kriston mukaan vaikea innostaa kaupalliseen marjanpoimintaan.

"Nuorisoa ei saada metsään, ja vanhemmat ihmiset poimivat perheelle ja lapsenlapsille.”

Kauppalehti: Pula thaipoimijoista koettelee metsämarjayrityksiä - "Suomen nuorisoa ei saada metsään"