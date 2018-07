”Nyt sais jo sataa vettä tai vaikka vanhoja akkoja ja ukkoja töihin!” – turvetuotanto kärsii työvoimapulasta

Heinäkuun alkuun mennessä varastoihin on saatu monin paikoin turvetta jo kaksinkertaisesti verrattuna viime vuoteen. Kuivista tuotanto-oloista johtuen satokierto on lyhennetty ja aumoihin on saatu silti kuivaa turvetta.

Nyt säiden puolesta turvetta nousee, jos vain on osaavaa työvoimaa, kalustoa ja sopivassa tuotantokunnossa olevia alueita, Bioenergia ry kertoo.

Suotuisalla kaudella on saatu nostettua vanhoilta, mataloituneilta kentiltä jäljellä oleva turvekerros. Pulaa on nyt uusista tuotantoalueista, joita voidaan hyödyntää tehokkaasti ja ympäristöä vähemmän kuormittavasti.

Kylmä talvi ja kevät nostivat kaikkien turvetuotteiden kysyntää. Hyvin varastoitua turvetta voitiin ajaa jopa viisi vuotta vanhoista aumoista tyydyttämään kohonnutta energiantarvetta, turvekuiviketta kysyttiin ulkomaita myöten ja kasvuturpeen vahva menekki jatkui.

Alan yrittäjät ovat kuitenkin ilmaisseet vakavan huolensa osaavan työvoiman vähentymisestä. Kolme edeltävää turvetuotantokautta olivat heikkoja kausityövoimankin kannalta. Parantuneen työllisyyden myötä mahdolliset työntekijät ovat joko muissa töissä tai eivät ole kiinnostuneita keikkatyöstä.

Tämä harvinainen puuskahdus kuultiin eräässä urakoitsijapalaverissa toukokuun kuivan kauden jälkeen: ”Nyt sais jo sataa vettä tai vaikka vanhoja akkoja ja ukkoja töihin!”

Alalle olisi tarvittu arviolta vähintään 300–500 osaavaa työntekijää lisää tälle kaudelle, Bioenergia ry kertoo. Useat yrittäjät kertovat saaneensa vanhemman polven työntekijöistä ja jopa eläkeläisistä apua työntekijäpulaansa.