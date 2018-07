Muumikahvilaketjun omistajat täydessä riidassa, yhtiö hakee yrityssaneeraukseen, rikosilmoitus Ruotsissa: Kuka on Haisuli?

Nopeasti laajentuneen ja rajusti velkaantuneen Muumikahvilaketjun omistajayhtiön Cafe of cartoons Oy:n osakkaat ovat ajautuneet täyteen riitaan yhtiöstä. Vastakkain ovat vajaat puolet kahvilaketjuyhtiöstä omistava toimitusjohtaja ja yhtiön hallitusta johtava Sanna Kiiski sekä Cafe of cartoonsin ruotsalaiset vähemmistöosakkaat.

Yhtiön hallitus on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen 15. kesäkuuta ja hakee ylimääräisessä yhtiökokouksessa Helsingissä ensi maanantaina osakkailta hyväksyntää yrityssaneerauksen aloittamiseksi.

Maanantai 16. heinäkuuta on sama päivä, jolloin Helsingin ja medianäkyvyyden täyttää Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huipputapaaminen.

Sattumaako, Cafe of cartoonsin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Kiiski?

"Ihan sattumaa. Yhtiön hallitus on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen oikeuteen ja yhtiökokouksessa se sitten vahvistetaan", Kiiski vastaa.

Kahdeksaa ruotsalaista piensijoittajaa edustava yhtiön osakas ja viime vuoden lokakuuhun saakka Cafe of cartoons -yhtiön hallitusta johtanut Sverker Littorin on vaatinut yhtiökokousta päättämään myös erityisen tilintarkastuksen järjestämisestä yhtiön tileistä ja hallinnosta. Osakkaat edustavat osakeyhtiölain vaatimaa yli kymmentä prosenttia osakkeista.

"Odotamme yhä tarkastettua tilinpäätöstä vuodelta 2017. Emme ole sitä saaneet, koska tilinpäätöstä ei ole tarkastettu. Tilejä ei myöskään ole hyväksytty, koska yhtiö ei ole pitänyt yhtiökokousta", Littorin perustelee pienosakkaiden pyyntöä Maaseudun Tulevaisuudelle.

Littorin ja hänen edustamansa ruotsalaiset pienosakkaat ovat tehneet yhtiön toiminnasta rikosilmoituksen Ruotsin poliisille. Ilmoituksessaan osakkaat epäilevät yhtiön johtoa taloudellisista väärinkäytöksistä.

Littorin tuli yhtiöön mukaan sen hakiessa kansainvälistymistä ensin Tukholmaan ja muualle Eurooppaan skaalaamalla ja listautumalla Tukholman pörssiin. Hän vetäytyi yhtiön hallituksesta viime vuoden lokakuussa. Sanojensa mukaan hän ei enää voinut jatkaa, "koska ei saanut riittäviä tietoja yhtiön taloudesta".

Yhtiön nykyiseen hallitukseen kuuluu sen puheenjohtajana Sanna Kiiski ja varsinaisena jäsenenä Tiia-Minna Vanhatapio.

Tukholman vanhaan kaupunkiin perustettu Mumin Kaffe -kahvila suljettiin tammikuussa. Suunniteltu pörssilistautuminenkin peruutettiin, ja joulukuussa yhtiö keskeytti suomalaisessa listaamattomien yritysten kauppapaikassa järjestetyn osakeannin.

Yhtiöstä hallitusvastuussa ja ilmoituksensa mukaan 40 prosenttia omistava Sanna Kiiski myöntää vauhtisokeuden ja liian nopean laajentumisen. Kulut karkasivat, yhtiö velkaantui ja laskut jäivät maksamatta. Työeläkevakuutusyhtiö Elolle Cafe of cartoons on Kauppalehden uutisen mukaan velkaa 87 000 euroa.

Elo on hakenut yhtiötä konkurssiin saatavistaan. Prosessi keskeytyi, kun yritys jätti yrityssaneeraushakemuksen.

Tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto vuodelta 2017 oli 867 962 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tappiolla 414 384 euroa.

Vuotta aiemmin tappiota syntyi 87 000 euroa.

Lainat rahoituslaitoksilta olivat 538 000 euroa, ostovelkoja, siirto- ja muita velkoja lähes 600 000 euroa.

Yhtiön oma pääoma oli vuoden vaihteessa pakkasella 306 000 euroa.

MT:n tietojen mukaan yhtiö on myös järjestelmällisesti jättänyt laskujaan maksamatta, kun kassatilanne on ollut kireä.

Yhtiö kertoo verkkosivuillaan sillä olevan kahdeksan Mumin Kaffe -kahvilaa. Osa on kuitenkin jo sulkenut ovensa.

Helsingin Fabianinkadun ja Rovaniemen Mumin Kaffet toimivat franchising-yrityksinä. Helsingin Liisankadun Mumin Kaffe oli ketjun ensimmäinen kahvio ja se on toiminnassa, samoin Aleksanterinkadun Stockmannin ja Oulun kahviot.

Helsingin Korkeavuorenkadun muumikahvila on suljettu ja Tehtaankadun kahvion avaaminen juuttui Kiisken mukaan lupakysymyksiin. Kummastakin kertyi remonttikustannuksia ja vuokrakuluja.

Kiiski väittää, että Littorin ei ole toimittanut virallista vaatimusta erityistilintarkastuksesta yrityksen hallitukselle.

Littorinin MT:lle tiedoksi lähettämä ja yhtiön hallitukselle osoittama sähköposti todistaa toista. Osakeyhtiölain mukaan yli 10 prosenttia yhtiöstä omistavat voivat vaatia erityistilintarkastusta, mikä on normaalia yrityssaneerauksissa.

"Emme vastusta yrityssaneerausta, mutta haluamme täyden selvyyden yhtiön taloudesta", Littorin perustelee osakkaiden vaatimusta. Ruotsalaisosakkaat haluavat tilintarkastuksen tekijäksi riippumattoman Grant Thornton tilintarkastusyhtiön sekä Helsingissä että Tukholmassa. Konserniin kuuluu erillinen tytäryhtiö Cartoon Cafees AB.

Littorin kertoo sijoittaneensa ruotsalaisystävineen yhtiöön 200 000 euroa.

Mikäli tilintarkastus vaatii lisäaikaa, Littorinin sijoittajaryhmä esittää toista ylimääräistä yhtiökokousta 23. heinäkuuta.

Sähköpostivastauksissaan sekä Sanna Kiiski että hänen puolestaan yhtiötä edustanut Reijo Laakso kieltäytyvät ottamasta erityistilinpäätöstä maanantain kokouslistalle.

Sanna Kiiski vastasi Littorinille, että "mahdollisesta erityistilintarkastuspyynnöstä päätöksen tekee yhtiökokous, enemmistöpäätöksellä".

Pienosakkaille ei myöskään ole selvää, mikä yhtiön nimissä toimivan Reijo Laakso asema yhtiössä on. Kiisken mukaan Laakso on auttanut häntä "tuuraajana" yhtiön asioissa, kun hän on ollut sairaslomalla. Kiiski on pyytänyt Laaksoa toimimaan myös puheenjohtajana ylimääräisessä yhtiökokouksessa ensi maanantaina.

Selvitysmiehen yrityssaneerauksissa määrää oikeus.

Muumeissa lurjuksena ja muiden hillojen syöjänä tunnetaan Haisuli. Onko myös muumikahvilaketjussa omat Haisulinsa?

Rahojaan Muumikahvila-ketjulta perii koko joukko tavarantoimittajia ja yhtiölle palveluitaan myyneitä tahoja. MT:n tietojen mukaan kahviloista on välillä katkaistu sähköjä maksamattomien laskujen vuoksi, osa tavarantoimittajista toimittaa tuotteitaan enää vain käteismaksua vastaan.

Kevään yt-neuvotteluissa irtisanottujen viiden henkilön palkat ja lomarahat ovat menossa palkkaturvan maksettavaksi, kun yritys on ilmoittanut irtisanotuille, ettei se maksa palkkasaatavia.

Ruotsissa maksamattomia laskujaan perii Tukholman kahvilan avaamisessa ja rahoituksen järjestämisessä konsultoinut pr-toimisto Mafioso PR:n yrittäjä Dominika Peczynski.

"Yhtiöni on laskuttanut 120 000 Ruotsin kruunun (12 000 euroa) edestä. Cafe of cartoons on maksanut vain 4 000 euroa, mutta esittänyt feikkipankkikuiteilla maksaneensa rahat. Eivät ole. Saatavat olen pannut perintätoimistolle", Dominika Peczynski kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Petczynski ymmärtää, että aloittavalla yrityksellä voi olla maksuvaikeuksia. Vastaavaan hän ei sanojensa mukaan ole kuitenkaan törmännyt 15 vuoden pr-toimistourallaan.

Peczynski tunnetaan myös ruotsalaisen popyhtye Army of Loversin laulajana. Hänen avopuolisonsa on Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg.

Saavatko muumit sitten rahansa? Kahvilat on brändätty Tove Janssonin Muumien ympärille. Muumien oikeuksienhaltijan edustajan, Bulls Presstjänst Ab:n kanssa yhtiöllä on lisenssisopimus. Sanna Kiisken mukaan Cafe of cartoons on maksanut aloittaessaan etumaksuna Bulls Presstjänstille 30 000 euroa.

"Heidän kanssaan meillä on maksusuunnitelma", Kiiski kertoo jatkomaksuista.

Hän uskoo yhä yhtiön tulevaisuuteen. Aiemmin toimittajana työskennellyt Sanna Kiiski tunnetaan muun muassa juontajana MTV3-kanavan Huomenta Suomi -aamuohjelmassa vuodesta 2007 alkaen vuoteen 2014 saakka.

Cafe of cartoons Oy:n suurimmat omistajat ovat Sanna Kiiski, joka kertoo omistavansa 40 prosenttia. Kiiski omistaa yhtiötä toisen yhtiön eli Vastarannan Sanna Kiiski Oy:n kautta. Muita omistajia ovat ravintoloitsija Mehdi Younes (omistus vuoden 2017 lopussa 23 prosenttia), Sverker Littorin (8,7 prosenttia), muut osakkaat, noin 19 prosenttia. Yhtiön osakkeita on myös Privanet-pankkiiriliikkeellä. Privanet on suomalainen listaamattomien yritysten kauppapaikka.

Privanetin Julius Perttunen vahvistaa Privanetin omistukseksi 5–10 prosenttia. Privanet oli järjestämässä Cafe of cartoonsin osakeantia, mutta se peruutettiin. Yhtiön osakkeet Privanet oli hankkinut jo ennen antia. Yhtiöiden rahoituskierroksissa Privanetin puolesta mukana oleva Perttunen kertoo Privanetin edustajan olevan todennäköisesti läsnä maanantain ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Miksi yli 800 000 euron liikevaihtoa tekevän yhtiön tilejä ei sitten ole tarkastettu? Yhtiön taloushallintoa oman yhtiönsä Better Value Oy:n kautta hoitavan Sari Mennan tulkinnan mukaan "tämä ei lain mukaan ole välttämätöntä".

Tilintarkastuslaissa pienimmät yhteisöt onkin vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa, palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhtiössä työskenteli vuonna 2017 keskimäärin 18 henkilöä.

Cafe of cartoons Oy:n osalta nämä kaikki kolme ehtoa olivat siis voimassa: tilit olisi pitänyt tarkistuttaa ja luonnollisesti hyväksyttää yhtiökokouksella.