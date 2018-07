Voirallin ainekset yhä koossa - EU:n edullisin voi myydään Suomessa

Joskus se oli kahvi tai muoviämpäri, nyt se on puolen kilon normaalisuolainen voipaketti. Voita myydään Suomen ruokakaupoissa edullisemmin kuin meijerit suostuvat myymään vastakirnuttua irtovoita muualla Euroopassa.

Voin hintaeroista ja Suomen edullisesta voin hinnasta kerrottiin viime syksynä (MT 4.9.2017) ja tilanne on pysynyt ennallaan, kun hintavertailu toistettiin viime viikolla.

Valion ja Arlan puolen kilon voipaketit saa Suomesta viime vuoden tapaan erittäin kuluttajamyönteiseen hintaan.

Prisma myy Valion voita 2,49 eurolla puolen kilon paketissa ja Kesko tarjoaa Arlan voita alle 3 eurolla. Lidl päätyy kaksikon väliin omalla Pohjolan meijeri -tuotemerkillä myytävällä voilla. Kaikki voit ovat kotimaisia.

Hintojen edullisuudesta saa kuvan, kun ruokakauppojen hyllyhintoja vertaa EU-komission meijereiltä keräämiin irtovoin tukkuhintoihin. Viime viikolla irtovoin keskihinta oli 5,63 euroa kilolta, 65 senttiä enemmän kuin Prisman tarjoushinta.

Irtovoi pitää vielä pakata, kuljettaa ja nostella kaupan hyllyyn ja verotkin pitää maksaa.

Ruotsissa ja Virossa voi on selkeästi kalliimpaa kuin Suomessa, samoin Saksassa. Kilohinnoissa eroa on kahdesta eurosta ylöspäin. Venäjällä paikallinen voi on vielä kalliimpaa.

Ostojohtaja Kim Strömsholm S-ryhmästä toteaa, että voimarkkinoilla käydään kovaa kilpailua, mikä näkyy hinnoissa. Voita käytetään myös asiakkaiden houkuttelemiseen, sillä voi on tärkeä tuote ruokakaupalle.