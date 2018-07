Finnairin osake lähti syöksyyn – yhtiö ilmoitti liikevaihdon kasvusta, ei silti täyttänyt sijoittajien odotuksia

Finnairin puolivuotiskatsauksen julkistaminen lähetti yhtiön osakkeet jyrkkään syöksyyn tiistaina. Puolenpäivän jälkeen osakkeen arvosta oli hävinnyt noin 14 prosenttia. Aamupäivällä hinta kävi jo yli 17 prosentin laskussa, mutta palautui siitä hieman.

Yhtiö arvioi, että muun muassa lentopetrolin hinnan nousun takia tämän vuoden liiketulos jäänee suunnilleen samalle tasolle kuin vuonna 2017 eli noin 170 miljoonaan euroon.

Puolivuotiskatsauksessaan konserni ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen vuoden toisella neljänneksellä 12,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto oli noin 715 miljoonaa euroa.

Neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 47,9 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 37,5 miljoonaa euroa.

Koko vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi vielä enemmän: 13,7 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Liikevaihtoa oli yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 51,8 miljoonaa euroa eli miltei tuplasti enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla, jolloin tulos oli 28,5 miljoonaa euroa.

Finnair arvioi, että sen kapasiteetti ja matkustajamäärät kasvavat yli 15 prosenttia tämän vuoden aikana. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman tätä hitaammin.

Yhtiön näkymien mukaan kansainvälinen lentoliikenne jatkaa kasvuaan tänä vuonna, ja kilpailu lisääntyy erityisesti Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisillä reiteillä.

Sen sijaan uudesta toimitusjohtajasta ei ole vielä mitään tietoa. Toukokuussa kerrottiin, että nykyinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo siirtyy marraskuussa Metson toimitusjohtajaksi.

"Haku on päällä edelleen, ja kommentoimme sitä ajallamme, kun uutta kerrottavaa on. Marraskuuhun asti Vauramo on meillä käytettävissä", kertoo Manti Väätäinen-Pereira Finnairin viestinnästä.