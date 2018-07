Turve- ja metsäkoneen kuljettajista suuri puute – "lähtevät naisten perässä kaupunkiin"

Turve- ja metsäkonealalla on paha puute kuljettajista. Bioenergia ry:n mukaan turvesoilla tarvittaisiin tänä vuonna ainakin 300–500 työntekijää lisää. Myös metsäkoneen kuljettajista on puutetta.

Vapon aluepäällikkö Juha Koskiniemi kertoo, että takana on kolme huonoa kesää, jolloin kuljettajilla ei ole ollut töitä ja sen vuoksi he ovat hakeutuneet muille aloille. Lisäksi tänä vuonna työntekijätarve on ollut tavallista suurempi hyvien säiden vuoksi.

Pahimmin puute ilmeni toukokuussa, kun koululaiset olivat vielä koulussa mutta turvesäät olivat mitä parhaat.

Turveyrittäjä Heikki Juntusen mukaan Team Juntusella töissä olleet ovat yleensä jälkeenpäin kiitelleet, että sieltä jäi "tekemisen kulttuuri".

Toistaiseksi Juntunen on työvoimaa saanut, mutta hän ei ihmettele puheita työvoimapulasta, koska turpeen käyttö vähenee ja tienestit ovat sadekesinä jääneet vähäisiksi.

Torstaina Huhansuolla turvetta kääntänyt 17-vuotias ammattikoululainen Jeremias Junttila Raahen Vihannista hakeutui turvetöihin "mielenkiinnosta kokeilla turvehommia". Hän tekee 8–12 tunnin päivätuuria ja on ollut tyytyväinen työpaikkaansa, jossa kuluvat toisinaan myös viikonloput.

Koeyrittäjien toimitusjohtajan Matti Peltolan mukaan metsäkoneen kuljettajista on ainakin alueellisesti pulaa. "Muuttoliike alkaa näkyä idässä ja pohjoisessa. Konemiesten vaimot eivät saa töitä tai naisista on puutetta, joten sieltä muutetaan etelään."

Toinen ongelma johtuu uudesta ammatillisen oppimisen laista, jossa esimerkiksi metsäkoneyrittäjät eivät saa enää minkäänlaista korvausta kuljettajan opettamisesta metsästä. "Opettamisesta on pelkkiä kuluja, jos oppilas ei jää yritykseen töihin. Pienet konefirmat jäivät räikeän epätasa-arvoiseen asemaan."

"Ongelma voidaan korjata maksamalla koulutuksesta asiallinen korvaus työnantajalle."

Turvepuolella ongelma on vahva kausiluonteisuus. Maanrakennus taas keskittyy pääkaupunkiseudulle, jonne kuljettajia muuttaa muualta maasta.

Toimitusjohtaja Simo Kuittinen nurmeslaisesta Koneurakointi S. Kuittinen Oy:stä kertoo, että "ottaisin heti töihin kymmenen kuljettajaa, jos löytyisi". Yrityksessä on töissä 90 henkilöä.

"Tänä vuonna on jo lähtenyt neljä kuljettajaa, yksi perusti firman, yksi lähti opettajaksi, yksi naisen perään, yksi sai läheltä asuinpaikkaansa töitä. Neljä hyvää kuskia tuntuu jo aika paljon eikä uusia tule."

Hän syyttää myös metsäyhtiöitä työn halvasta hinnoittelusta, minkä vuoksi kuljettajien palkat jäävät niin pieniksi, ettei työ kiinnosta ketään. "Kohta puut jäävät metsään."