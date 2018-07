Fi-nergyllä epäselvyyksiä sähkölaskutuksessa

Viroon rekisteröity sähkönmyyntiyhtiö Fi-nergy on laskuttanut kainuulaiselta asiakkaaltaan sähköenergian lisäksi sähkön siirrosta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ollut lupaa laskuttaa asiakasta siirrosta, koska siitä ei ollut tehty paikalliselle sähköverkkoyhtiölle ilmoitusta.

Lisäksi yhtiö laskuttaa sähköstä ja siirrosta jo pari kuukautta etukäteen. Esimerkiksi Energiateollisuuden mukaan tämä on poikkeuksellista, yleinen käytäntö on lähettää lasku kulutuksen jälkeen.

MTK:hon heinäkuun alussa yhteyttä ottaneelta maatilalta kerrotaan, että Fi-nergy on laskuttanut lypsykarjatilalta etukäteen useita tuhansia euroja kevään aikana. Siitä suurin osa on sähkön siirtolaskua, eli maaliskuussa laskutettiin jo huhti- ja toukokuun siirtohinnat.

Maatila oli tehnyt Fi-nergyn kanssa sopimuksen puhelimitse eikä silloin kerrottu etukäteislaskutuksesta.

Kainuussa toimivalla verkkoyhtiö Loisteella ei ole Fi-nergyn kanssa sopimusta sähkön siirron läpilaskutuksesta, Loisteen asiakaspalvelupäällikkö Rauni Huusko kertoo.

Huuskon mukaan sähkönmyynti­yhtiöllä on mahdollisuus tehdä myös sopimukseton läpilaskutus. Siitä sähkönmyyntiyhtiön pitää kuitenkin tehdä verkonhaltijalle ilmoitus, jota Fi-nergy ei ole tehnyt.

Hallitusneuvos Arto Rajala työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa myös, että sähkömarkkina­lain mukaan sähkön siirrosta ja myydystä sähköenergiasta tehdään asiakkaan kanssa pääsääntöisesti erilliset sopimukset. Silloin jakeluverkkoyhtiö laskuttaa itse siirtopalvelustaan. Poikkeustapauksessa siirtoyhtiö voi antaa siirto-oikeuden ja laskutuksen myyntiyhtiölle, mutta asiasta täytyy sopia.

Maatila kertoo ottaneensa Fi-nergyn asiakaspalveluun useita kertoja yhteyttä. Asiakaspalvelussa kehotetaan ottamaan yhteyttä yhtiön johtajaan Håkan Gustafssoniin, mutta häneen ei ole saatu yhteyttä.

MT:n tiedusteluun Gustafsson vastaa näin: ”Asiakas on tehnyt kanssamme sähkösopimuksen, jossa lisäpalveluna asiakas on tilannut, että asiakkaan siirtolaskut käännetään meille ja me maksetaan ne siirtoyhtiölle sekä asiakas saa vain yhden laskun.”

”Asiakkaan siirtolaskujen osoitetietopäivitystä ei ole inhimillisen virheen vuoksi lähetetty Loisteelle ja olemme parhaillaan korjaamassa asiakkaan laskutuksen.”

Vastaus jatkuu vielä: ”Kuten olen kertonut asiakkaalle sekä asiakkaan lakimiehelle, niin emme tarvitse sopimusta siirtoyhtiön kanssa, koska palvelumme on vain siirtolaskujen hallinnasta, joka voidaan rinnastaa palveluun, jota esim. tilitoimistot käyttävät.”

Maatilalta kerrotaan, että sopimus tehtiin puhelimitse eikä isäntä tiennyt, että siirto laskutetaan kahdelta kuukaudelta etukäteen. Isännän mukaan hän ei olisi sopimusta tehnyt, jos asia olisi ollut silloin tiedossa, koska kysymys on tuhansista euroista.

Gustafssoniin kytkeytyneet yhtiöt ovat olleet aiemmin viranomaisten kanssa ongelmissa, ja Fi-nergy näyttää toimivan samalla tavalla kuin aiemmatkin yhtiöt, johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta toteaa.

”Sähkömarkkinoilla etukäteislaskutus on poikkeuksellista. Siirron etukäteislaskutuksesta pitäisi sopia asiakkaan kanssa puhelimessa selkeästi niin, että asiakas sen ymmärtää”, Salomaa huomauttaa.

Gustafsson on toiminut aiemmin jo kuopatuissa, myydyissä tai konkurssiin menneissä sähkönmyyntiyhtiöissä, joita ovat esimerkiksi Suomen Energia­yhtiö, 220 Energia, Market Energia ja Finkraft, jotka ovat toimineet ainakin joiltain osin samalla periaatteella kuin Fi-nergy. Niissä sähkön myyntihinta on halpa, mutta sähköstä arviolaskutetaan pari kuukautta etukäteen ja myös siirtohinta laskutetaan etukäteen mikäli mahdollista, mikä tuo yhtiölle korkohyötyä.

Gustafssonin johtama yhtiö 220 Energia on saanut myös tuomion markkinaoikeudessa laskutettuaan asiakkaalta liian korkeaa arvonlisäveroa tämän vuosikymmenen alussa.

MTK:n lakimies Leena Kristeri kehottaa maatiloja tarkistamaan sähkön myyjän taustat ennen halpaan hintaan tarttumista, jottei pettymyksiä tule. Kyseisen yhtiön epäluotettavuudesta olisi internetistä löytynyt melko helposti tietoja, hän toteaa.

Asiakkaan kannalta pahin tilanne lienee, että myyntiyhtiö perii etukäteen siirtohinnat ja menee konkurssiin, jonka jälkeen myös verkkoyhtiö perii asiakkaaltaan uudelleen siirtohinnat, koska myyntiyhtiö ei niitä ole verkkoyhtiölle maksanut.