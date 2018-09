Kuivuus vei vientiviljat – PTT ennustaa ruuan viennin laskevan reilusti tänä vuonna

Suomen elintarvikevienti vähenee tänä vuonna selvästi. Viennin arvon laskua selittää viennin määrän väheneminen, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste.

Kotimainen kysyntä on piristynyt ja maidon, sianlihan sekä viljan tarjonta on vähentynyt. Esimerkiksi viljan kokonaistuotanto on viime vuotta pienempi, joten sitä yksinkertaisesti ei riitä vientiin. Tilanne tukee kotimaista elintarviketeollisuutta, mutta pienentää vientiä.

Viennin arvo elintarvikkeita vietiin noin 1,6 miljardilla eurolla.

Ruuan hinta nousee Suomessa tänä ja ensi vuonna. Ruoka kallistuu tänä vuonna 1,9 ja ensi vuonna 2,2 prosenttia.

”Ruuan hinta nousee tänä vuonna yleistä inflaatiovauhtia nopeammin, ja ensi vuonna nähdään vieläkin reippaampaa hintojen nousua”, kirjoittaa ekonomisti Hanna Karikallio tiedotteessa.

Nousun taustalla on elintarvikeketjun kustannuksien kasvu. Kustannuksia ei tähän mennessä ole pystytty siirtämään kuluttajahintoihin, sillä kysyntä ei ole juuri kasvanut. Nyt kuluttajan ostovoiman kasvu on lisännyt kysyntää ja se mahdollistaa ruuan hinnan noston.

Alkuvuonna erityisesti maitotuotteiden hinnat nousivat voimakkaasti. Toinen syy on kasvisten kova hinnannousu kesällä, kun yhtä aikaa kuivuus vähensi tarjontaa ja kysyntä kasvoi.

Ruuan hinnan nousu noudattelee EU-alueen kehitystä. Muualla EU:ssa ruuan kuluttajahintojen nousu alkoi yli vuotta aikaisemmin kuin Suomessa.

Tuottajille PTT ennakoi kovien aikojen jatkumista. Kokonaisuudessa maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna selvästi, ja lasku jatkuu vuonna 2019.

Viljan hinnat ovat nousseet.

“Tuottajahintojen nousu ei lohduta, jos tilalla ei ole mitään mitä myydä”, maatalousekonomisti Tapani Yrjölä kirjoittaa. Kotieläintilat kärsivät rehukustannusten nousun takia. Kustannusten nousu näkyy erityisesti ensi vuonna.

”Tämän kaiken valossa maatalouden kriisipaketin kohdentaminen ensisijaisesti Etelä-Suomen kotieläintiloille on perusteltua”, Yrjölä jatkaa.