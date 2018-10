Hurja pudotus: Sähkön hinta alenee Oulun seudulla peräti 40 prosenttia

Oulun Seudun Sähkö (OSS) alentaa loppuvuodeksi sähkön ja kaukolämmön hintaa 40 prosenttia normaalista.

Osuuskunta on suuri sähköntuottaja ja on myynyt kesällä ylijäämäsähköä kovalla hinnalla sähköpörssiin. Osa tuotosta jaetaan nyt alennuksella osuuskunnan 16 000:lle sähkö- ja 500:lle kaukolämpöjäsenelle, toimitusjohtaja Risto Kantola kertoo.

OSS on alentanut jo aiemmin tänä vuonna energian hintaa nostamalla jatkuvan jäsenalennuksen 20 prosenttiin. Alennus tuplataan loka–joulukuuksi.

Yhtiö on osakkaana useissa sähköntuotantoyhtiöissä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Eniten sähköä tulee Norjasta Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista. OSS saa sähköä tuotantolaitosten osaomistajana omakustannushintaan, joka jää selvästi alle tukkuhinnan.

Pohjoismaiden sähköpörssin tukkusähkön hinta oli kesällä selvästi viime vuosien keskiarvoa korkeammalla, noin 60 eurossa megawattitunnilta, kun se pitkään on ollut 30 euron paikkeilla. Hinnan nousu johtui pääasiassa siitä, että Norjassa ja Ruotsissa oli erittäin kuiva kesä eivätkä vesialtaat täyttyneet normaalia tahtia.

Muita syitä sähkön kalleuteen ovat kohonneet päästöoikeuksien sekä polttoaineiden hinnat. Raakaöljy on nyt korkeimmillaan neljään vuoteen 80 dollarissa tynnyriltä ja päästöoikeudet ovat kohonneet yli 20 euroon hiilidioksiditonnilta, kun ne olivat vuosikaudet 5 euron tuntumassa.

Viime viikkoina Norjassa on taas satanut reippaasti ja altaat ovat täyttyneet, mikä on alentanut pörssihinnan noin 40 euroon megawattitunnilta. Hinta on kuitenkin edelleen tavallista korkeammalla, Kantola kertoo.

Ylijäämäsähköä kertyi OSS:lle Kantolan mukaan kesällä 30–50 prosenttia yli oman käytön.

OSS omistaa sähköverkkoa Kempeleessä, Oulunsalossa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Vaalassa.

Sähkön siirtohinta on pidetty tänä vuonna ennallaan. Viime vuonna yhtiö nosti siirtohintaa 3 prosenttia heinäkuussa.

OSS siirtää ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi ja rakentaa vauhdilla valokuitua. Sitä pannaan maahan 1 200 kilometriä kahdessa vuodessa. Kuitua siirretään maahan samalla kuin sähköverkkoa silloin, kun siihen on mahdollisuus, mutta erillisrakentamisen osuus on Kantolan mukaan 80–90 prosenttia.

"Yhtiön tavoite on myydä asiakkailleen Suomen edullisinta energiaa ja nyt tavoitteeseen on sähkölämmittäjien kokonaiskustannuksia vertailtaessa päästy. Myös kaukolämmössä olemme kolmen edullisimman joukossa", Kantola toteaa.

Epävirallisen listan mukaan muita edullisia sähkölämmitysyhtiöitä on Seinäjoella ja Vaasassa ja kaukolämpöyhtiöitä Kokkolassa ja Kannuksessa.

Osuuskunta energiayhtiönä on Suomessa harvinainen, muita on Kantolan mukaan Suomessa vain kolme: Jylhän Sähkö Kauhavalla, Muonion Sähkö ja Haukiputaan Sähkö.

Osuuskunnan ero osakeyhtiöihin ja varsinkin pörssiyhtiöihin on, että osuuskunta ei maksimoi voittoa, vaan tarjoaa jäsenilleen palveluja ja muita hyötyjä edullisesti samalla kun pitää yhtiön tehokkuudesta ja arvosta huolta.

Osakeyhtiön tehtävä on taas maksimoida voitto osakkeenomistajille ja kohottaa samalla yhtiön arvoa, Kantola selvittää.