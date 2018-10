Ikkuna- ja ovivalmistaja Skaalan toimitusjohtajaksi Jari Punkari

Itävaltalainen IFN Holding AG hankki Kauhavan Ylihärmässä ikkunoita ja ovia valmistavan Skaalan lokakuussa 2017.

Siitä saakka yhtiössä on kehitetty palveluita, tuotteita ja prosesseja. Osana kehitystyötä Skaala-yhtiöt Suomessa fuusioituvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka nimeksi tulee Skaala IFN Oy, yhtiö kertoo tiedotteessa.

"Tämän kuluneen vuoden ajan Skaala on keskittynyt palvelemaan asiakkaitaan uusien laatuvaatimusten mukaisesti. Ne on asetettu korkealle, jotta voimme täyttää asiakkaidemme odotukset", kertoo Christian Klinger, IFN Holding AG:n osaomistaja. Klinger on toiminut Skaalan toimitusjohtajana yrityskaupan jälkeen viime syksystä alkaen.

Jari Punkari on nimitetty uuden yhtiön, Skaala IFN:n, toimitusjohtajaksi tästä päivästä alkaen. Punkari on toiminut Skaalan myyntiyhtiön (Skaala Oy) toimitusjohtajana vuosina 2011–2016.

"Haluan olla mukana tekemässä Skaalasta todellista rakennusalan pioneeria sen keskieurooppalaisilla laatuvaatimuksilla ja asiakaslähtöisyydellä", Punkari sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtaja Punkarin mielestä Skaalalla on nyt tarvittava sitoutuminen ja resurssit tulla todelliseksi ikkuna- ja ovialan kumppaniksi myös Pohjoismaissa ja Venäjällä.